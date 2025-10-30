Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Деякі співробітники військових навчальних закладів отримуватимуть надбавки: деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Деякі співробітники військових навчальних закладів отримуватимуть надбавки: деталі
Певна категорія співробітників у вищих навчальних закладах отримуватимуть додаткову винагороду
фото: belchonock/depositphotos

Додаткові винагороди будуть виплачуватися під час воєнного стану

Інструктори військових навчальних закладів отримуватимуть додаткові виплати в розмірі від 15 до 30 тис. грн. Відповідну постанову 29 жовтня ухвалив Кабмін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

Відтепер певна категорія співробітників у вищих навчальних закладах отримуватимуть додаткову винагороду під час воєнного стану. Це стосується викладачів, що навчають та готують персонал у військовій сфері. У постанові Кабінету міністрів зазначено, що надбавку отримуватимуть інструктори та викладачі у таких установах:

  • вищих військових навчальних закладах;
  • військових інститутах;
  • на факультетах і кафедрах військової підготовки;
  • у відділеннях військової підготовки; закладах фахової передвищої військової освіти.

Зазначається, що ухвалена постанова набула чинності з 31 серпня 2025 року. У липні цього ж року президент України Володимир Зеленський підписав закон № 13320, прийнятий Верховною Радою України щодо виплати додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їх структурних підрозділів.

«Главком» раніше повідомляв про те, що Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 13627, який забезпечує щомісячні фінансові виплати військовослужбовцям, звільненим із полону, та потребують тривалого стаціонарного лікування. Ухвалений законопроєкт передбачає, що військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату в розмірі 50 тис. грн.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада військові навчання військові соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якою має бути ефективна мобілізація
Якою має бути ефективна мобілізація
25 жовтня, 09:55
Веніславський запропонував розробити алгоритм поведінки для апарату парламенту для «екстрених ситуацій»
«Дві години різними частинами тіла стукала у двері». Депутат поскаржився Стефанчуку на Безуглу
9 жовтня, 12:13
Правоохоронці оголосили фігурантам підозри
Третя штурмова прокоментувала затримання військових на Тернопільщині
15 жовтня, 23:46
Велика Британія розробляє плани розгортання своїх військ в Україні як складової повоєнного врегулювання
Британія створює план розгортання військ в Україні під час перемирʼя
21 жовтня, 06:35
У армії США бороди матимуть тільки спецпризначенці
«Це негарно»: американським військовим заборонять товстіти й носити бороди
1 жовтня, 08:04
Сирський проаналізував деталі оперативної ситуації на гарячих напрямках фронту
Сирський повідомив, що відбувається біля Сіверська, Лимана та Добропілля
4 жовтня, 19:36
Росія боїться передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk з боку США, стверджує Зеленський
Зеленський назвав страх Росії, який може змусити її до миру
12 жовтня, 17:58
Ексміністр надавав безпосередню допомогу пораненим через війну
Ексміністр охорони здоров'я Литви рятував поранених у зоні бойових дій в Україні
19 жовтня, 16:33
На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі
Чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму»: як його покарали
25 жовтня, 20:15

Особисті фінанси

Деякі співробітники військових навчальних закладів отримуватимуть надбавки: деталі
Деякі співробітники військових навчальних закладів отримуватимуть надбавки: деталі
Деякі військовослужбовці отримають додаткові виплати: деталі
Деякі військовослужбовці отримають додаткові виплати: деталі
Волоський горіх рекордно подорожчав
Волоський горіх рекордно подорожчав
Тепличні помідори та огірки встановили рекорди: огляд цін на овочі
Тепличні помідори та огірки встановили рекорди: огляд цін на овочі
В Україні може зʼявитися реєстр «дропів»: зареєстровано законопроєкт
В Україні може зʼявитися реєстр «дропів»: зареєстровано законопроєкт
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії
Пенсійний фонд України оновив показник середньої зарплати: як це вплине на пенсії

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua