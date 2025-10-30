Деякі співробітники військових навчальних закладів отримуватимуть надбавки: деталі

Додаткові винагороди будуть виплачуватися під час воєнного стану

Інструктори військових навчальних закладів отримуватимуть додаткові виплати в розмірі від 15 до 30 тис. грн. Відповідну постанову 29 жовтня ухвалив Кабмін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис нардепа Олексія Гончаренка у Telegram.

Відтепер певна категорія співробітників у вищих навчальних закладах отримуватимуть додаткову винагороду під час воєнного стану. Це стосується викладачів, що навчають та готують персонал у військовій сфері. У постанові Кабінету міністрів зазначено, що надбавку отримуватимуть інструктори та викладачі у таких установах:

вищих військових навчальних закладах;

військових інститутах;

на факультетах і кафедрах військової підготовки;

у відділеннях військової підготовки; закладах фахової передвищої військової освіти.

Зазначається, що ухвалена постанова набула чинності з 31 серпня 2025 року. У липні цього ж року президент України Володимир Зеленський підписав закон № 13320, прийнятий Верховною Радою України щодо виплати додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їх структурних підрозділів.

«Главком» раніше повідомляв про те, що Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 13627, який забезпечує щомісячні фінансові виплати військовослужбовцям, звільненим із полону, та потребують тривалого стаціонарного лікування. Ухвалений законопроєкт передбачає, що військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату в розмірі 50 тис. грн.