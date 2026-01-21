Тимошенко заявила про злочин детективів НАБУ і прокурорів САП

Юлія Тимошенко: Слідчі роблять наругу над законом

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко подає в прокуратуру заяву про злочин детективів НАБУ і прокурорів САП. Про це Тимошенко повідомила 21 січня.

«Ми до останнього сподівалися, що суд винесе справедливе рішення, почувши наші беззаперечні докази незаконності всіх дій НАБУ і САП», – визнала лідерки партії. За її словами, «в країні неможливо знайти правосуддя». «Слідчі роблять наругу над законом, САП – співучасники, а суд «не бачить жодних порушень». Тому ми подаємо в прокуратуру заяву про злочин детективів НАБУ і прокурорів САП, який вони скоїли, притягуючи до відповідальності завідомо невинувату людину з фальсифікацією доказів.

Тимошенко вкотре заявила, що докази у справі сфальшовані, а сама справа – це політична розправа з опозицією.

«На жаль, в сучасній Україні продовжуються розправи над опозицією. Брудні, сфальшовані. Але всі розуміють, хто тут злочинці, а хто люди, які багато років захищають інтереси країни», – впевнена ексглава уряду.

Юлія Тимошенко також зазначила, що сторона захисту не погоджується з винесеним судом рішенням. «Ми переконані, що жодних підстав для накладення арешту на кошти і майно немає, і ми оскаржуватимемо це в апеляційному порядку», – резюмувала лідерка «Батьківщини».

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ про арешт майна народної депутатки і голови партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це повідомив «Главком» з посиланням онлайн-трансляцію суду.

Під арештом опинилися автівки чоловіка підозрюваної політикиня Олександра Тимошенка: Toyota LC 200, 2018 року випуску, ГАЗ 14, 1983 року випуску, Audi A8, 2016 року випуску, а також два гаражі у Дніпрі.

«Вказані транспортні засоби підлягають арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання», – йшлося у клопотанні правоохоронців.

13 січня НАБУ та прокурори САП повідомили, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого правоохоронцями тоді не називалося, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань. Згодом стало відомо, що обшуки проходили в офісі партії Тимошенко.