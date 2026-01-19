Головна Країна Політика
Тимошенко заявляє про спробу знищити «Батьківщину»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Тимошенко заявляє про спробу знищити «Батьківщину»
фото: ba.org.ua

«Вони будь-якою ціною хочуть знищити мене та «Батьківщину»»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у перерві судового засідання зробила заяву. На думку політикині, в процесі над нею прослідковується чіткий політичний план – усунути її та її команду від роботи парламенту, «аби далі продовжувати ухвалювати рішення, що нівечать Україну та знищують український народ».

«Політичні власники НАБУ і САП замовили все це для того, щоб принизити моє ім’я і перешкодити моїй парламентській роботі по захисту України і національних цінностей, прав і свобод людей», –   наголосила Юлія Тимошенко.

Як заявила лідерка «Батьківщини», суд над нею збираються зробити максимально закритим від громадськості якраз для того, щоб приховати політичну вмотивованість справи. Вона нагадала, що минуле судове засідання дивилась вся країна: звичайні люди, правознавці, юристи. Вони стежили за процесом та критикували його перебіг, аналізували процесуальні нюанси, тому суддя вирішив закрити для суспільства можливість прямої трансляції.

«Наша команда наполягає на максимальній публічності судового процесу, тому що нам немає чого приховувати! Мені немає за що навіть виправдовуватися, тому що вся ця справа – це фарс. Але суддя заборонив публічну трансляцію, щоб приховати політичний мотив цієї відверто замовної справи проти мене. Це політична розправа, а не правосуддя!» – запевнила Юлія Тимошенко.

Вона звернула увагу на те, що їй збираються у судовому порядку заблокувати рахунки, аби неможливо було сплатити заставу. Таким чином, за її словами, правоохоронці виконують замовлення кинути її за ґрати, аби знищити «останню команду в парламенті, яка захищає і може захистити Україну».

«Як може однією рукою той же самий суддя призначати заставу, і другою рукою блокувати всі можливості цю заставу заплатити», – обурилась лідерка «Батьківщини».

До слова, суд ухвалив закрите слухання щодо арешту активів Тимошенко.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 280 000 грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим.

Також народний депутат Сергій Власенко спрогнозував, чи піде Тимошенко на угоду зі слідством. В інтерв'ю «Главкому» політик зазначив, що система правосуддя в Україні зміщується в бік комерційних розрахунків: фігурантам пропонують визнати провину та сплатити кошти в обмін на свободу.

Крім того, Власенко відреагував на дії антикорупційних органів щодо лідерки партії Юлії Тимошенко. На його думку, оприлюднені НАБУ аудіозаписи є лише черговим елементом «політичного шоу», мета якого – дискредитація опонентів влади, а не реальна боротьба з коаліційною корупцією.

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина партії Антикорупційний суд правосуддя

Тимошенко заявляє про спробу знищити «Батьківщину»
Тимошенко заявляє про спробу знищити «Батьківщину»
«Світла є мало, але воно є». Звільнена міністерка енергетики прокоментувала відключення
«Світла є мало, але воно є». Звільнена міністерка енергетики прокоментувала відключення
«Посилення ППО – пріоритет №1». Федоров поговорив з британським міністром оборони
«Посилення ППО – пріоритет №1». Федоров поговорив з британським міністром оборони
Президент зустрівся з Малюком: погодили нові операції СБУ
Президент зустрівся з Малюком: погодили нові операції СБУ
Шмигаль поговорив з главою МАГАТЕ на тлі підготовки російських ударів по підстанціях АЕС
Шмигаль поговорив з главою МАГАТЕ на тлі підготовки російських ударів по підстанціях АЕС
«Подарунок для Путіна». Притула назвав суму, яку вже акумулював «Єдинозбір»
«Подарунок для Путіна». Притула назвав суму, яку вже акумулював «Єдинозбір»

