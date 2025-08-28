PlayCity оштрафувало інстаграм-блогера за незаконну рекламу казино

Агентство виявило у профілі блогера рекламу азартних ігор, за що на нього наклали штраф у 600 мінімальних зарплат

Українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayСity оштрафувало Instagram-блогера з аудиторією близько 300 тис. підписників на 4,8 млн грн за систематичну рекламу азартних ігор. У його акаунті було виявлено нелегальні публікації з промоцією онлайн-казино. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PlayСity.

Йдеться про власника облікового запису «рaрaelіk». Він розміщував рекламні матеріали з посиланнями на сайти азартних ігор, а також заохочував своїх підписників до участі у таких іграх. Особливо активно реклама поширювалася через Instagram Stories, де публікувалися інтерактивні посилання на онлайн-казино.

В агентстві зазначили, що така діяльність є порушенням рекламного законодавства. За це PlayСity наклало фіксований штраф у розмірі 600 мінімальних зарплат, тобто 4,8 млн грн.

«Перевірки триватимуть. І кожен такий кейс – приклад того, що прозорі та справедливі правила гри будуть працювати для всіх гравців ринку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 млн грн за порушення закону про державне регулювання азартних ігор. Казино отримали штрафи на суму 400 тис. грн за несвоєчасне подання обов’язкової звітності, що вимагає закон «Про державне регулювання азартних ігор».

Додамо, що компанія Meta спільно з державним агентством PlayCity заблокувала сім акаунтів Instagram-блогерів за рекламу казино. Заблоковані блогери систематично просували онлайн-казино через історії в Instagram, публікуючи відео з виграшами й залишаючи активні посилання на сайти. Це є порушенням закону, адже рекламувати азартні ігри в Україні можна лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків.