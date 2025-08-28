Головна Скотч Життя
search button user button menu button

PlayCity оштрафувало інстаграм-блогера за незаконну рекламу казино

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
PlayCity оштрафувало інстаграм-блогера за незаконну рекламу зартних іго
фото: Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків

Агентство виявило у профілі блогера рекламу азартних ігор, за що на нього наклали штраф у 600 мінімальних зарплат

Українське державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayСity оштрафувало Instagram-блогера з аудиторією близько 300 тис. підписників на 4,8 млн грн за систематичну рекламу азартних ігор. У його акаунті було виявлено нелегальні публікації з промоцією онлайн-казино. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PlayСity.

Йдеться про власника облікового запису «рaрaelіk». Він розміщував рекламні матеріали з посиланнями на сайти азартних ігор, а також заохочував своїх підписників до участі у таких іграх. Особливо активно реклама поширювалася через Instagram Stories, де публікувалися інтерактивні посилання на онлайн-казино.

В агентстві зазначили, що така діяльність є порушенням рекламного законодавства. За це PlayСity наклало фіксований штраф у розмірі 600 мінімальних зарплат, тобто 4,8 млн грн. 

«Перевірки триватимуть. І кожен такий кейс – приклад того, що прозорі та справедливі правила гри будуть працювати для всіх гравців ринку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше державне агентство «ПлейСіті» оштрафувало вісім ліцензованих казино на загальну суму 3,2 млн грн за порушення закону про державне регулювання азартних ігор. Казино отримали штрафи на суму 400 тис. грн за несвоєчасне подання обов’язкової звітності, що вимагає закон «Про державне регулювання азартних ігор».

Додамо, що компанія Meta спільно з державним агентством PlayCity заблокувала сім акаунтів Instagram-блогерів за рекламу казино. Заблоковані блогери систематично просували онлайн-казино через історії в Instagram, публікуючи відео з виграшами й залишаючи активні посилання на сайти. Це є порушенням закону, адже рекламувати азартні ігри в Україні можна лише на вичерпному переліку рекламних майданчиків.

Читайте також:

Теги: правила азартні ігри реклама штраф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща дає багато варіантів для отримання нового фаху
Як у Польщі отримати гроші від держави на нову спеціальність: покроковий план дій
1 серпня, 09:37
Масштаб обмежень поїздок у Китаї має тривожний вигляд
Паспорти вилучають навіть у пенсіонерів: Китай посилює ізоляцію громадян
4 серпня, 14:50
В деяких випадках за збирання лісових ягід та грибів передбачений штраф
У деяких випадках грибники заплатять штраф за «тихе полювання»: подробиці
6 серпня, 14:25
Іспанія вводить нові правила на пляжах
На пляжах Іспанії туристів чекають шалені штрафи
7 серпня, 13:36
Досудове розслідування триває
Депутат із Дніпропетровщини організував мережу підпільних казино
11 серпня, 13:42
З 11 по 15 серпня 2025 року комунальники зніматимуть рекламні конструкції та вивіски
«Київреклама» анонсувала демонтаж вивісок у шести районах столиці
11 серпня, 16:37
Туриска не знала про одне правило і потрапила у неприємності у Японії
Штраф за морозиво. Американська туристка оскандалилась у Японії
19 серпня, 11:19
Мобільна вогнева група ППО. Ілюстративне фото
Патрульні пояснили, чому оштрафували військових, які їхали збивати дрони
26 серпня, 08:34
Алла Басалаєва зазначила, що замовники не можуть купувати товари у будь-якій країні, навіть якщо вони дешевші
Де купувати товари для відбудови? Глава Держаудитслужби нагадала чиновникам та бізнесу ключову умову
Вчора, 10:19

Життя

PlayCity оштрафувало інстаграм-блогера за незаконну рекламу казино
PlayCity оштрафувало інстаграм-блогера за незаконну рекламу казино
Тарас Тополя подав до суду на Марʼяну Безуглу
Тарас Тополя подав до суду на Марʼяну Безуглу
Знайдено воду віком 2 мільярди років: що вона «розповіла» про Землю
Знайдено воду віком 2 мільярди років: що вона «розповіла» про Землю
Відкриття, що переписує історію: у Туреччині знайдено вулицю, якій 9750 років
Відкриття, що переписує історію: у Туреччині знайдено вулицю, якій 9750 років
Онлайн vs офлайн? Місце знайомства впливає на щастя пари – дослідження
Онлайн vs офлайн? Місце знайомства впливає на щастя пари – дослідження
«Сосна динозаврів»: подружжя з Англії виростило рідкісне дерево вартістю $6 тис.
«Сосна динозаврів»: подружжя з Англії виростило рідкісне дерево вартістю $6 тис.

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
5357
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5183
РФ масовано атакувала Київ: вже 18 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2199
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1898
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua