Взаємна допомога в митних справах: уряд припинив угоду з Білоруссю

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Взаємна допомога в митних справах: уряд припинив угоду з Білоруссю
фото з відкритих джерел

Угода була підписана в м. Мінську 22 вересня 2000 року

Кабмін припинив дію угоди з Республікою Білорусь про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову № 92.

«Припинити дію угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Республіки Білорусь про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах, вчиненої в м. Мінську 22 вересня 2000 року», – йдеться у постанові.

Взаємна допомога в митних справах: уряд припинив угоду з Білоруссю фото 1

Зауважимо, що 25 серпня 2001 року набула чинності угода між Кабміном і урядом Республіки Білорусь про співробітництво і взаємну допомогу в митних справах. Сторони домовилися про співпрацю між митними органами України і Білорусі для спрощення законного переміщення товарів і осіб, а також для запобігання, виявлення і розслідування митних правопорушень.

Раніше Верховна Рада припинила дію угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Відповідне рішення забезпечило захист національних інтересів України, а також сприяло збереженню суверенітету та територіальної цілісності України, через початок повномасштабної війни Росії за підтримки Республіки Білорусь.

