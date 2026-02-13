Головна Гроші Економіка
Уряд переспрямував понад 1,41 млрд грн на купівлю пасажирських вагонів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уряд переспрямував понад 1,41 млрд грн на купівлю пасажирських вагонів
Згідно з рішенням уряду, гроші, за які буде куплено залізничні вагони, надійдуть Мінрозвитку
фото: Юлія Свириденко

Кошти було виділено у 2019 та 2021 роках на будівництво міжнародного аеропорту «Дніпро»

Кабінет міністрів вирішив переспрямувати понад 1,41 млрд грн, які до великої війни було виділено на будівництво міжнародного аеропорту «Дніпро», на купівлю пасажирських вагонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду № 149-р.

Уряд доручив державному підприємству «Фінансування інфраструктурних проєктів» протягом 10 днів спрямувати кошти Міністерству розвитку громад та територій на бюджетну програму 3101820 «Реалізація публічного інвестиційного проєкту з придбання пасажирських вагонів» за спеціальним фондом державного бюджету.

Зазначається, що у 2019 та 2021 роках за бюджетною програмою 3107030 «Проєктування та будівництво аеродрому міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» було виділено 1 415 344,81 тис. грн.

Нагадаємо, у 2021 році уряд змінив назву міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» на «Дніпро», видаливши ім’я радянського діяча Петровського.

Наприкінці того ж року повідомлялося, що вдалося пройти кілька важливих етапів будівництва аеропорту. Зокрема, загальнобудівельні роботи у пасажирському терміналі станом на жовтень 2021 року були виконані на 30%.

