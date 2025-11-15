В Україні стартувала «Зимова підтримка»: як отримати разову виплату

Відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку

Допомога надається усім громадянам України

В Україні офіційно стартувала президентська програма «Зимова підтримка», яка є частиною комплексного пакета рішень уряду для допомоги українцям у проходженні складного зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Відсьогодні, 15 листопада, кожен громадянин України, який перебуває на території країни, може подати заявку на отримання разової грошової допомоги в розмірі 1000 грн.

Хто може скористатися допомогою?

Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Кожен громадянин може отримати лише одну виплату в розмірі 1000 грн за цією програмою.

Як подати заявку на 1000 грн

Подати заявку можна одним із двох способів:

1. Через застосунок «Дія» (з 15 листопада)

Порядок подання: У розділі «Сервіси» оберіть «Зимова підтримка», заповніть дані та виберіть картку «Національний кешбек».

Термін подачі заявки: До 24 грудня 2025 року.

Термін використання коштів: До 30 червня 2026 року. Невикористані кошти повертаються до бюджету.

2. Через «Укрпошту» (з 18 листопада)

Для пенсіонерів та отримувачів соцвиплат через «Укрпошту»: 1000 грн будуть зараховані автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Додаткових дій не потрібно.

Для решти громадян (які не користуються «Дією»): Можна звернутися до відділення «Укрпошти» у період з 18 листопада до 24 грудня включно та подати заявку письмово.

Маломобільні особи можуть замовити приїзд поштаря, звернувшись на гарячу лінію Укрпошти: 0 800 300 545.

На що можна витратити кошти

Отримані кошти мають цільове призначення для підтримки українського виробника та соціальних потреб:

Оплата комунальних послуг.

Придбання ліків.

Придбання продуктів харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Придбання книжок.

Благодійні внески чи поштові послуги.

Комплексний пакет «Зимової підтримки»

Програма «Зимова підтримка» є комплексною та включає не лише разові виплати, а й зокрема:

Виплату 6500 грн для особливо вразливих категорій (старт програми буде оголошено окремо).

Безкоштовні квитки за програмою «3000 кілометрів» від «Укрзалізниці» у непікові періоди.

Фіксовані ціни на газ та електроенергію (діють до 31 березня 2026 року).

Посилену підтримку для мешканців прифронтових регіонів (компенсація електроенергії, виплати на тверде паливо).

Програми житлових субсидій, допомоги ВПО та енергоефективності.

Детальна інформація про всі компоненти програми доступна на урядовому порталі: zyma.gov.ua.

Нагадаємо, уряд схвалив механізм виплати 1 тис. грн у межах зимової допомоги українцям.