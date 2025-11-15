Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні стартувала «Зимова підтримка»: як отримати разову виплату

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Україні стартувала «Зимова підтримка»: як отримати разову виплату
Відсьогодні усі громадяни України, які перебувають на території країни, можуть подати заявку
колаж: glavcom.ua

Допомога надається усім громадянам України

В Україні офіційно стартувала президентська програма «Зимова підтримка», яка є частиною комплексного пакета рішень уряду для допомоги українцям у проходженні складного зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Відсьогодні, 15 листопада, кожен громадянин України, який перебуває на території країни, може подати заявку на отримання разової грошової допомоги в розмірі 1000 грн.

Хто може скористатися допомогою?

Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Кожен громадянин може отримати лише одну виплату в розмірі 1000 грн за цією програмою.

Як подати заявку на 1000 грн

Подати заявку можна одним із двох способів:

1. Через застосунок «Дія» (з 15 листопада)

  • Порядок подання: У розділі «Сервіси» оберіть «Зимова підтримка», заповніть дані та виберіть картку «Національний кешбек».
  • Термін подачі заявки: До 24 грудня 2025 року.
  • Термін використання коштів: До 30 червня 2026 року. Невикористані кошти повертаються до бюджету.

2. Через «Укрпошту» (з 18 листопада)

  • Для пенсіонерів та отримувачів соцвиплат через «Укрпошту»: 1000 грн будуть зараховані автоматично на той спеціальний рахунок, на який надходить пенсія чи допомога. Додаткових дій не потрібно.
  • Для решти громадян (які не користуються «Дією»): Можна звернутися до відділення «Укрпошти» у період з 18 листопада до 24 грудня включно та подати заявку письмово.
  • Маломобільні особи можуть замовити приїзд поштаря, звернувшись на гарячу лінію Укрпошти: 0 800 300 545.

На що можна витратити кошти

Отримані кошти мають цільове призначення для підтримки українського виробника та соціальних потреб:

  • Оплата комунальних послуг.
  • Придбання ліків.
  • Придбання продуктів харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).
  • Придбання книжок.
  • Благодійні внески чи поштові послуги.

Комплексний пакет «Зимової підтримки»

Програма «Зимова підтримка» є комплексною та включає не лише разові виплати, а й зокрема:

  • Виплату 6500 грн для особливо вразливих категорій (старт програми буде оголошено окремо).
  • Безкоштовні квитки за програмою «3000 кілометрів» від «Укрзалізниці» у непікові періоди.
  • Фіксовані ціни на газ та електроенергію (діють до 31 березня 2026 року).
  • Посилену підтримку для мешканців прифронтових регіонів (компенсація електроенергії, виплати на тверде паливо).
  • Програми житлових субсидій, допомоги ВПО та енергоефективності.

Детальна інформація про всі компоненти програми доступна на урядовому порталі: zyma.gov.ua.

Нагадаємо, уряд схвалив механізм виплати 1 тис. грн у межах зимової допомоги українцям.

