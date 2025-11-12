Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики

Зимова допомога передбачає ремонт енергомереж і забезпечення світла та тепла для українців

Кошти буде спрямовано на відновлення енергосистеми України та допомогу людям, які постраждали від обстрілів

Велика Британія оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів (понад $17 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британський уряд.

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагається «занурити Україну в темряву та холод напередодні зими».

«Велика Британія оголошує про нову підтримку для проведення життєво необхідних ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань, а також про перерозподіл гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від відсутності електроенергії, опалення та води цієї зими», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Велика Британія оголосила про намір заборонити надання морських послуг для суден, що перевозять скраплений природний газ із Росії.

«Це значно скоротить російський експорт СПГ і безпосередньо перекриє доступ до провідних світових морських послуг Великої Британії. Заборона буде запроваджуватися поступово протягом 2026 року у співпраці з нашими європейськими партнерами», – вказано в заяві.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні додаткові 40 млн євро зимової допомоги. Рішення ухвалено з огляду на інтенсивні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.