Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики
Зимова допомога передбачає ремонт енергомереж і забезпечення світла та тепла для українців
фото: «Укренерго»

Кошти буде спрямовано на відновлення енергосистеми України та допомогу людям, які постраждали від обстрілів

Велика Британія оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів (понад $17 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британський уряд.

Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагається «занурити Україну в темряву та холод напередодні зими».

«Велика Британія оголошує про нову підтримку для проведення життєво необхідних ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань, а також про перерозподіл гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від відсутності електроенергії, опалення та води цієї зими», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Велика Британія оголосила про намір заборонити надання морських послуг для суден, що перевозять скраплений природний газ із Росії.

«Це значно скоротить російський експорт СПГ і безпосередньо перекриє доступ до провідних світових морських послуг Великої Британії. Заборона буде запроваджуватися поступово протягом 2026 року у співпраці з нашими європейськими партнерами», – вказано в заяві.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні додаткові 40 млн євро зимової допомоги. Рішення ухвалено з огляду на інтенсивні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Читайте також:

Теги: енергетика Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Bloomberg: Китай понад десять років отримував доступ до секретних систем британського уряду
Bloomberg: Китай понад десять років отримував доступ до секретних систем британського уряду
16 жовтня, 02:57
За словами Сергія Сухомлина, виконання робіт з облаштування захисту на підстанціях 330 кВ і 750 кВ складає 95-98%
Два десятки шахедів за один день по одній підстанції. Голова Держагентства відновлення розказав, як ворог міняє тактику
16 жовтня, 17:21
Енергетики підключили критичну інфраструктуру до резервних ліній
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині
22 жовтня, 08:42
США готові поставити до Європи стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання
Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та АЕС
19 жовтня, 17:36
Свириденко зробила заяву про тарифи на електрику
Свириденко повідомила, чи зміняться ціни на електроенергію цієї зими
22 жовтня, 19:34
Зеленський зустрівся з Стармером
Зеленський заявив, що Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні взимку
24 жовтня, 15:43
Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
Екстрені відключення світла у Києві замінено на стабілізаційні
27 жовтня, 10:25
Британія відправила додаткові партії зброї для посилення обороноздатності України перед зимовим періодом
Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow – Bloomberg
3 листопада, 12:52
Естонія відмежувалася від Росії і платить за енергонезалежність
В одній із країн ЄС обговорюють запровадження нового податку за електроенергію
4 листопада, 08:57

Економіка

Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики
Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики
Болгарії загрожує паливний дефіцит. Запаси бензину лише на 35 днів
Болгарії загрожує паливний дефіцит. Запаси бензину лише на 35 днів
Експорт російської нафти рекордно скоротився: як це вплинуло на Кремль
Експорт російської нафти рекордно скоротився: як це вплинуло на Кремль
Болгарія відповіла, який має запас бензину перед запровадженням санкцій США проти «Лукойлу»
Болгарія відповіла, який має запас бензину перед запровадженням санкцій США проти «Лукойлу»
Санкції паралізували роботу російського «Лукойлу» в Іраку
Санкції паралізували роботу російського «Лукойлу» в Іраку
Трамп пообіцяв кожному американцю $2 тис.
Трамп пообіцяв кожному американцю $2 тис.

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua