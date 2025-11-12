Британія виділяє 13 млн фунтів на відновлення української енергетики
Кошти буде спрямовано на відновлення енергосистеми України та допомогу людям, які постраждали від обстрілів
Велика Британія оголосила про виділення 13 млн фунтів стерлінгів (понад $17 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британський уряд.
Очільниця Міністерства закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагається «занурити Україну в темряву та холод напередодні зими».
«Велика Британія оголошує про нову підтримку для проведення життєво необхідних ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань, а також про перерозподіл гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від відсутності електроенергії, опалення та води цієї зими», – йдеться у повідомленні.
Крім того, Велика Британія оголосила про намір заборонити надання морських послуг для суден, що перевозять скраплений природний газ із Росії.
«Це значно скоротить російський експорт СПГ і безпосередньо перекриє доступ до провідних світових морських послуг Великої Британії. Заборона буде запроваджуватися поступово протягом 2026 року у співпраці з нашими європейськими партнерами», – вказано в заяві.
Нагадаємо, Німеччина надасть Україні додаткові 40 млн євро зимової допомоги. Рішення ухвалено з огляду на інтенсивні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України.
