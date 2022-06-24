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    Політика

    Кабмін спрогнозував, коли Україна зможе стати членом Євросоюзу

    Відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року - Кабмін спрогнозував, коли Україна зможе стати членом Євросоюзу
    Відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року
    фото з відкритих джерел

    Країна стане членом Євросоюзу не раніше 2029 року

    Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу не раніше 2029 року. До цього часу потрібно імплементувати багато реформ і законів. Про це заявила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк в ефірі телемарафону.

    «Раніше – малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами», – сказала Форсюк.

    Форсюк уточнила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року. За її словами, набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

    «Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах», – додала урядовиця.

    Нагадаємо, вчора, 23 червня, лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

    Тепер має початися підготовка до інтеграції України в ЄС.

    Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе нараду за участю представників уряду та парламенту щодо «дорожньої карти» вступу до ЄС.


    Теги: Кабмін ЄС росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кабмін спрогнозував, коли Україна зможе стати членом Євросоюзу