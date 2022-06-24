Кабмін спрогнозував, коли Україна зможе стати членом Євросоюзу

Відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року

Країна стане членом Євросоюзу не раніше 2029 року

Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу не раніше 2029 року. До цього часу потрібно імплементувати багато реформ і законів. Про це заявила генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк в ефірі телемарафону.

«Раніше – малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке потрібно прийняти та імплементувати. Ми повинні жити за європейськими законами», – сказала Форсюк.

Форсюк уточнила, що відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року. За її словами, набуття Україною статусу кандидата в члени Євросоюзу юридично закріплює європейську перспективу та відкриває доступ до структурних фондів.

«Доступ до коштів цих фондів мають лише країни-кандидати у члени ЄС, гроші надаються на пільгових умовах, практично безкоштовно... Статус кандидата посилить позицію України у мирних переговорах», – додала урядовиця.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, лідери Європейського Союзу ухвалили історичне рішення – проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Тепер має початися підготовка до інтеграції України в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе нараду за участю представників уряду та парламенту щодо «дорожньої карти» вступу до ЄС.



