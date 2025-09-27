Головна Гроші Економіка
Працевлаштування людей з інвалідністю: що зміниться для роботодавців із 2026 року

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Працевлаштування людей з інвалідністю: що зміниться для роботодавців із 2026 року
З 2026 року роботодавці в Україні зобов’язані створювати робочі місця для осіб з інвалідністю та виконувати нові фінансові вимоги
фото: Південноукраїнська міська рада

З 1 січня 2026 року в Україні вступають у дію нові квоти та фінансові правила для роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю

 

З 1 січня 2026 року в Україні набувають чинності зміни до законодавства про забезпечення права осіб з інвалідністю на працю. Нові правила встановлюють обов’язкові квоти для роботодавців та фінансову відповідальність у разі їхнього недотримання. Про це повідомив «Главком» з посиланням на Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю» №4219-ІХ .

Згідно із Законом України №4219-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю», з 2026 року всі роботодавці зі штатом від 8 осіб зобов’язані створювати робочі місця для людей з інвалідністю.

Передбачені такі квоти:

  • 1 робоче місце – для роботодавців зі штатом від 8 до 25 працівників;
  • 4% робочих місць – для роботодавців зі штатом понад 25 працівників;
  • 2% робочих місць – для підприємств, основна діяльність яких пов’язана з оздоровленням, реабілітацією, навчанням або доглядом за людьми з інвалідністю.

Роботодавці, які не виконали ці вимоги, повинні сплатити цільовий внесок до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Розмір внеску розраховується як 40% середньомісячної зарплати на одного працівника, помножене на кількість місяців у кварталі та різницю між нормативом і фактично працевлаштованими особами з інвалідністю.

Нові норми передбачають і соціальний супровід для роботодавців та працівників з інвалідністю, щоб інтеграція на робочому місці була максимально ефективною та безпечною.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України повідомляє, що з 1 січня 2026 року суттєво зміниться підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Завдяки новим законодавчим змінам у людей з інвалідністю з’явиться більше можливостей для інтеграції та адаптації на ринку праці, а роботодавці отримають стимули активніше їх працевлаштовувати.

