Свириденко повідомила, скільки ветеранів буде в Україні після війни

Свириденко: Наша мета – щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхня родина відчували дієву підтримку держави

Після завершення війни Україна матиме близько 5-6 млн ветеранів та членів їхніх родин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Україна – перша держава, яка вибудовує цілісну ветеранську політику під час війни, а не після її завершення. Це вимагає рішень на основі реального досвіду наших захисників та їхніх родин. Провели нараду з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій, які презентували оновлені концепції державної політики щодо ветеранів та їхніх родин», – йдеться у повідомленні.

Було домовлено про подальші кроки:

Мінветеранів разом із ветеранськими ГО проведе обговорення з МОЗ та Мінекономіки щодо пропозицій у сферах здоров’я та працевлаштування.

Окремо візьметься в роботу питання доступу до складання іспитів на водійські права для ветеранів з інвалідністю після навчання в безбарʼєрних автошколах – із залученням МВС.

Свириденко наголосила: «Наша мета – щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхня родина відчували дієву підтримку держави: у медицині, освіті, роботі, соціальних послугах та повсякденному житті».

Нагадаємо, Кабінет міністрів на черговому засіданні ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на розбудову сучасної та ефективної системи ветеранської політики. Зокрема, уряд розпочав роботу над Ветеранським кодексом, який об’єднає всі норми, що стосуються статусу, гарантій та підтримки ветеранів і ветеранок.

Як повідомлялося, на пленарному засіданні Київради 9 жовтня депутати ухвалили зміни до міської цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць України». Оновлена програма передбачає збільшення обсягу та спектра підтримки ветеранів, адаптацію допомоги до реальних потреб військових і членів їхніх сімей, а також підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

До слова, ветерани щомісяця отримуватимуть 100 безкоштовних годин паркування. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада.