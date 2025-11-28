Головна Країна Політика
search button user button menu button

Свириденко повідомила, скільки ветеранів буде в Україні після війни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Свириденко повідомила, скільки ветеранів буде в Україні після війни
Свириденко провела нараду з представницями коаліції ветеранських громадських організацій
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Свириденко: Наша мета – щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхня родина відчували дієву підтримку держави

Після завершення війни Україна матиме близько 5-6 млн ветеранів та членів їхніх родин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Україна – перша держава, яка вибудовує цілісну ветеранську політику під час війни, а не після її завершення. Це вимагає рішень на основі реального досвіду наших захисників та їхніх родин. Провели нараду з представницями Коаліції ветеранських громадських організацій, які презентували оновлені концепції державної політики щодо ветеранів та їхніх родин», – йдеться у повідомленні.

Було домовлено про подальші кроки:

  • Мінветеранів разом із ветеранськими ГО проведе обговорення з МОЗ та Мінекономіки щодо пропозицій у сферах здоров’я та працевлаштування.
  • Окремо візьметься в роботу питання доступу до складання іспитів на водійські права для ветеранів з інвалідністю після навчання в безбарʼєрних автошколах – із залученням МВС.

Свириденко наголосила: «Наша мета – щоб кожен ветеран, кожна ветеранка та їхня родина відчували дієву підтримку держави: у медицині, освіті, роботі, соціальних послугах та повсякденному житті».

Нагадаємо, Кабінет міністрів на черговому засіданні ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на розбудову сучасної та ефективної системи ветеранської політики. Зокрема, уряд розпочав роботу над Ветеранським кодексом, який об’єднає всі норми, що стосуються статусу, гарантій та підтримки ветеранів і ветеранок.

Як повідомлялося, на пленарному засіданні Київради 9 жовтня депутати ухвалили зміни до міської цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць України». Оновлена програма передбачає збільшення обсягу та спектра підтримки ветеранів, адаптацію допомоги до реальних потреб військових і членів їхніх сімей, а також підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

До слова, ветерани щомісяця отримуватимуть 100 безкоштовних годин паркування. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко ветеран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кабінет міністрів виділив 1,7 млрд грн для забезпечення житлом 715 сімей ветеранів
Ветеранський кодекс та нові програми підтримки захисників: уряд ухвалив низку рішень
26 листопада, 18:02
Прикордонний і митний контроль у потягах проходитиме без тривалих зупинок
У деяких потягах запрацює прискорений прикордонний контроль
26 листопада, 12:51
На Львівщині сусіди напали і побили ветерана та його дружину
На Львівщині сусіди побили ветерана «Азова» та його дружину
17 листопада, 15:39
За словами Свириденко, першочерговим завданням цього тижня є затвердження наглядової ради «Енергоатома»
Уряд затвердив план оновлення наглядових рад та виконавчих органів держкомпаній
17 листопада, 12:40
Кошти можна буде витратити до червня 2026 року
«Зимова підтримка»: Зеленський вразив кількістю заявок у перший день
15 листопада, 16:50
Юлія Свириденко: Понад пів мільйона українців уже подали заявки на 1000 грн
Понад 630 тисяч українців подали заявки на програму «Зимова підтримка»
15 листопада, 12:44
Керівниця департаменту Хмельницької ОВА записала публічне вибачення та перепросила за свою «емоційну» поведінку
Посадовиця Хмельницької ОВА, яку звинуватили в приниженні ветеранів, записала публічне вибачення
14 листопада, 15:00
На Говерлу піднялися 50 ветеранів
50 українських ветеранів підкорили Говерлу, серед них захисники з ампутаціями (фото)
3 листопада, 12:53
Уряд ухвалив рішення розширити грантову програму «Власна справа»
Кабмін анонсував збільшення грантів для бізнесу
29 жовтня, 20:59

Політика

Свириденко повідомила, скільки ветеранів буде в Україні після війни
Свириденко повідомила, скільки ветеранів буде в Україні після війни
Операція «Мідас». За Рьошика внесено заставу
Операція «Мідас». За Рьошика внесено заставу
Колишній секретар РНБО став послом у Сербії
Колишній секретар РНБО став послом у Сербії
«Слуга» Камельчук поїхав на відпочинок за кордон попри заборону: розслідування
«Слуга» Камельчук поїхав на відпочинок за кордон попри заборону: розслідування
Зеленський анонсував важливі перемовини наступного тижня
Зеленський анонсував важливі перемовини наступного тижня
Гончаренко після скандалу з мирним планом розповів, чи збирається у «вільне плавання» від Порошенка
Гончаренко після скандалу з мирним планом розповів, чи збирається у «вільне плавання» від Порошенка

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua