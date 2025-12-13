Свириденко провела нараду з міністерствами та енергетиками щодо масштабного обстрілу Одеси

Внаслідок масованого удару російських військ по Одещині у ніч на 13 грудня пошкоджено критичну та цивільну інфраструктуру області

Прем'єрка доручила Одеській ОВА регулярно інформувати громадян про ситуацію з електропостачанням і водозабезпеченням

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що провела координаційну нараду з профільними міністерствами та керівництвом енергетичних компаній для оперативного реагування на наслідки нічної ракетно-дронової атаки на Одесу. Про це Свириденко написала у соціальній мережа, пише «Главком».

«Внаслідок однієї з наймасованіших атак в місті суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури, відсутнє світло і вода», – заявила Свириденко.

Зі слів урядовиці, відновлювальні роботи розпочато негайно після завершення обстрілу. У місті працюють заступники Міненерго, МВС, представники ДСНС та інші спеціалізовані служби для якнайшвидшого відновлення електро- та водопостачання.

Паралельно організовано підвезення технічної води та інших необхідних ресурсів у постраждалі райони. Активовано пункти незламності, які забезпечують базові потреби населення.

«Лікарні та інші обʼєкти життєзабезпечення в місті переведені на альтернативні джерела живлення. Бювети працюють від генераторів», – додала Свириденко.

Прем'єрка також доручила Одеській обласній військовій адміністрації регулярно інформувати громадян про ситуацію з електропостачанням і водозабезпеченням.

Раніше Володимир Зеленський повідомив щодо наслідків удару та звернувся з закликом до міжнародної спільноти посилити підтримку України. За словами глави держави, основною ціллю росіян знову стала енергетична інфраструктура південних регіонів, зокрема Одещини.

Цієї ночі Одеса та регіон зазнали однієї з наймасштабніших повітряних атак за час повномасштабної війни. За попередніми оцінками, росіяни випустили близько 300 засобів ураження, серед яких дрони-камікадзе, ракети «Калібр», «Іскандер-К» та «Іскандер-М», KH-23, гіперзвукові «Кинджали» і, ймовірно, ракети «Онікс».

Основною мішенню стали енергетичні, портові, газові, промислові та цивільні об’єкти.