Ветеранський кодекс та нові програми підтримки захисників: уряд ухвалив низку рішень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ветеранський кодекс та нові програми підтримки захисників: уряд ухвалив низку рішень
Кабінет міністрів виділив 1,7 млрд грн для забезпечення житлом 715 сімей ветеранів
фото: Юлія Свириденко

Уряд розпочав роботу над Ветеранським кодексом, який гарантуватиме комплексну підтримку ветеранів та їхніх родин

Кабінет міністрів на черговому засіданні ухвалив низку важливих рішень, спрямованих на розбудову сучасної та ефективної системи ветеранської політики. Зокрема, уряд розпочав роботу над Ветеранським кодексом, який об’єднає всі норми, що стосуються статусу, гарантій та підтримки ветеранів і ветеранок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Зазначається, що документ охоплює не лише ветеранів й ветеранок російсько-української війни та їхніх родин, а також:

  • ветеранів війн ХХ століття та членів їхніх сімей;
  • родин загиблих захисників;
  • іноземців та осіб без громадянства, які стали на захист України;
  • постраждалих учасників Революції Гідності та родин Героїв Небесної Сотні;
  • працівників підприємств і організацій, що долучались до заходів оборони.

Документ гарантуватиме комплексну підтримку ветеранів та їхніх родин, «гідне повернення до мирного життя» – через освіту, роботу, реабілітацію та вшанування памʼяті загиблих воїнів. Ветеранський кодекс передбачає зміни до більш ніж двох десятків чинних нормативно-правових актів і буде переданий на розгляд парламенту.

Експериментальний проєкт із корекції рубцевих змін шкіри

Також уряд затвердив запуск експериментального проєкту щодо надання послуг із корекції рубцевих змін шкіри після поранень та опіків для військових і ветеранів. Мета – забезпечення доступу до необхідної медичної підтримки та сприяння більшій соціальній адаптації захисників.

Програма стартує на початку січня та діятиме до 31 грудня 2026 року. Механізм реалізації визначить Міністерство у справах ветеранів.

Створення державних ветеранських просторів

Перші локації мають відкритися на початку 2026 року у Кривому Розі, Луцьку, Івано-Франківську. Загалом планується створення 153 таких простори. Це будуть місця, де ветерани, їхні родини та родини загиблих отримуватимуть ключові державні послуги в одному центрі.

1,7 млрд грн на житлові компенсації

Уряд спрямував 1,7 млрд грн для забезпечення житлом 715 сімей ветеранів. Протягом 2025 року житлові компенсації вже отримали 1 587 родин. Новий перерозподіл коштів дозволить продовжити реалізацію програм забезпечення житлом сімей захисників.

Нагадаємо, на пленарному засіданні Київради 9 жовтня депутати ухвалили зміни до міської цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць України». Оновлена програма передбачає збільшення обсягу та спектра підтримки ветеранів, адаптацію допомоги до реальних потреб військових і членів їхніх сімей, а також підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

До слова, ветерани щомісяця отримуватимуть 100 безкоштовних годин паркування. Відповідне рішення ухвалила Львівська міська рада.

Теги: Юлія Свириденко Кабмін ветеран

