Уряд провів кадрові зміни у трьох міністерствах

Сергій Науменко став заступником міністра внутрішніх справ

Очільники МВС, Міністерства молоді та спорту та Міністерства юстиції отримали нових заступників

Кабінет міністрів призначив заступників міністра очільникам трьох відомств. Мова про Міністерство внутрішніх справ, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство юстиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Зазначається, що заступником міністра внутрішніх справ став Сергій Науменко, заступником міністра молоді та спорту – Уляна Токарєва, заступницею міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – Ольга Рябуха. Посаду заступника державного секретаря Кабінету міністрів обійняв Ростислав Огризко.

Нагадаємо, тимчасовим керівником Агентства з розшуку корупційних активів призначено заступницю голови АРМА Ярославу Максименко. Раніше уряд призначив Тетяну Бережну тимчасово виконувачкою обов’язків міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це тимчасове призначення, аби розблокувати роботу міністерства.

Як повідомлялося, Міністерство оборони України оголосило про призначення нового речника. Ним став Орест Дрималовський, військовослужбовець, журналіст та телеведучий.

До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував президенту Володимиру Зеленському реформувати ОП. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.