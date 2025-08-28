Україна запровадила нові правила міжнародних автоперевезень

Зміни дозволять зменшити витрати часу та ресурсів на повторні перевірки

На рівні Організації Об’єднаних Націй оновлено правила міжнародних автомобільних перевезень, ухвалені в межах Митної Конвенції про міжнародне перевезення вантажів. Вони є обов’язковими для всіх країн-учасниць, у тому числі й для України, та вже набули чинності на нашій території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

Серед ключових змін – продовження строку обов’язкової перевірки транспортних засобів. Відтепер замість двох років перевізники проходитимуть її раз на три роки. Відповідно, свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами також діятимуть протягом трирічного періоду. Це дозволить зменшити витрати часу та ресурсів на повторні перевірки.

Крім того, уточнено чинність свідоцтв у разі закінчення їх строку дії. Якщо перевезення розпочалося до завершення цього строку, документ вважається дійсним до моменту доставки вантажу до кінцевої митниці призначення. Такий механізм забезпечує безперервність перевезень і мінімізує ризики непередбачуваних труднощів на маршруті.

У відомстві зазначили, що сприятимуть ефективнішому плануванню діяльності перевізників, зменшенню ризику затримок і підвищенню рівня довіри до української системи митного контролю з боку міжнародних партнерів.

Тим часом «Укрзалізниця» відзвітувала про рекордні показники вантажоперевезень у травні та червні 2025 року – 16,3 млн тонн і 16,2 млн тонн відповідно. Це найвищі місячні обсяги з початку повномасштабної війни. Наприклад, у травні та березні 2024 року було перевезено 15,7 млн т і 16 млн т вантажів.