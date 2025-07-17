Нова премʼєрка назвала ключові цілі уряду на наступні пів року

За словами Свириденко, розпочалася робота над оптимізацією державного апарату та повним аудитом видатків

Головними цілями нового уряду стануть забезпечення війська та збільшення виробництва зброї

Пріоритетні кроки нового уряду у перші шість місяців – це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нову очільницю Кабміну Юлію Свириденко.

«Ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців. Нам потрібні швидкі та відчутні кроки, мова іде про комплексну дерегуляцію, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення великої приватизації і подальше впровадження ефективних механізмів підтримки. Щоб все було «Зроблено в Україні», – зазначила вона.

Крім того, за словами Свириденко, почалася робота над оптимізацією державного апарату та повним аудитом видатків з метою їхнього скорочення. «Жодної політичної лояльності, тільки цифри та результати», – каже чиновниця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Юлії Свириденко премʼєр-міністром України. Згодом парламент проголосував за її призначення.

Як відомо, 15 липня Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Водночас спікер парламенту заявляв, що голосування за звільнення Шмигаля відбуватиметься на законних підставах. Варто зазначити, що стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час дії воєнного стану.

16 липня Рада проголосувала за звільнення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. З відставкою Шмигаля весь уряд автоматично пішов у відставку.

До слова, «Слуги народу» провели засідання фракції за участі президента Володимира Зеленського, керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера Олександра Корнієнка. Під час зустрічі було оголошено склад нового уряду.