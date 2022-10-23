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Допомагають енергетики: Рашисти вправно б'ють по критичній інфраструктурі України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Допомагають енергетики: Рашисти вправно б'ють по критичній інфраструктурі України
Мета цих дій – відрізати українську енергосистему від базової потужності
фото ілюстративне

Більшість таких уражень припала на об’єкти теплової генерації

Збройні сили Російської Федерації завдають ударів по відповідальних вузлах, які з'єднують різні типи генеруючих потужностей з енергосистемою України. Про це сказав провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський у програмі «Насправді».

«Російські енергетики фактично допомагають збройним силам Російської Федерації атакувати об'єкти критичної інфраструктури, створюючи гуманітарну катастрофу. Ворог цілить по відповідальних вузлах і деталях, що з'єднують різні типи генеруючих потужностей з енергетичною системою України, аби зруйнувати цей зв'язок між потужностями та мережею, якою транспортується електроенергія», – зазначив Білявський.

За його словами, більшість таких уражень припала на об’єкти теплової генерації. На його думку, росіяни таким чином мають на меті максимально скоротити регулюючу потужність енергосистеми України.

«Тобто, фактично, вони намагаються позбавити енергосистему України можливості реагувати на попит, коли промислові підприємства або споживачі в певний момент бажають збільшувати споживання електроенергії», – пояснив Білявський.

Водночас, зазначив він, є ураження вузлових з'єднань між атомною генерацією та енергосистемою. Найімовірніше, зауважив експерт, мета цих дій – відрізати українську енергосистему від базової потужності, яка генерується атомними електростанціями.

«Тим самим ворог намагався змінити сталий режим роботи атомної електростанції й, можливо, спровокувати певну аварійну ситуацію. Але це йому не вдалося», – підкреслив фахівець.

Як відомо, 22 жовтня 2022 року, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

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Теги: росія обстріл енергетика війна

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