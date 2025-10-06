«Ситуація для аграрії дуже погана». Голова Миколаївської ОВА підбив підсумки врожаю-2025

Віталій Кім не шкодує добрих слів на адресу прем’єрки Юлії Свириденко, але зауважує, що підтримки уряду не достатньо

Віталій Кім: «Засіяли 1,3 млн га – з них 352 тис. га пошкоджено плюс 111 тис. га загинуло»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав ситуацію в регіоні «дуже поганою». За словами Кіма, цього року в області засіяли близько 1,3 млн га. Проте через посуху, обстріли та замінування 352 тис га було пошкоджено, а ще 111 тис га – повністю загинуло. Про це Віталій Кім розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Втрати врожаю через посуху склали 30–35%. Один неврожайний рік – це нормально, два поспіль – капець. Зараз два роки поспіль неврожай через посуху, таке унікальне явище буває раз на 20 років, і це ще наклалося на війну. Тобто ситуація для аграріїв дуже погана», – пояснив Кім.

За словами Кіма, малі та середні підприємства, які мають обмежений доступ до кредитів, страждають найбільше.

«Через прифронтовий статус банки, навіть за державними програмами, видають в Миколаївській області кредити за вищими ставками – 12% замість 7% у мирних регіонах. До цього додається ще те, що обстріли руйнують заставне майно, порти не працюють, логістика дуже слабка», - зазначив очільник ОВА.

Попри складнощі, у регіоні розраховують на підтримку держави. Віталій Кім подякував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко та Нацбанку за ініціативи на підтримку прифронтових аграріїв.

«Це допоможе, але повністю не врятує. Тому будемо, як завжди, всупереч всьому відновлювати роботоздатність цього сектору», – підсумував Кім.

Як відомо, у Миколаєві з 1 жовтня розпочалося постачання води з нового водогону з Нової Одеси, що має покращити якість питної води в місті. Процес повного оновлення системи та змішування води з Інгульця може зайняти кілька місяців. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Новий водогін з Нової Одеси, який бере воду з річки Південний Буг, має довжину 67 км і складається з двох ниток водопостачання на 120 тис. кубів.