2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков

Американські посланці в Кремлі отримали VIP-прийом, але мирного прориву не сталося

Американська делегація, яка відвідала Москву з мирною ініціативою щодо завершення війни в Україні, отримала теплий прийом у Росії, проте не добилася головного – згоди Кремля на запропонований план. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Sky News, пише «Главком».

Як зазначає журналіст, посланці адміністрації Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели у Москві майже шість годин перед тим, як дісталися Кремля. За цей час вони отримали візит на Червону площу, обід у ресторані з зіркою Мішлен і повне VIP-обслуговування. Все це контрастує з тим, як Вашингтон організовує переговори з українською стороною – ті змушені приїжджати до американців, спершу до Женеви, а потім до Флориди.

Sky News зазначає, що подібна різниця в підходах створює враження про прихильність США до Москви, а не до Києва. «США за замовчуванням займають позицію, що сприяє Москві», – йдеться у матеріалі.

Російська сторона, за даними Sky News, використовує кожну можливість, аби дистанціювати США від європейських союзників і повернути їх на свою орбіту впливу. Водночас напередодні візиту американців Москва оголосила про просування на фронті – зокрема, щодо можливого захоплення Покровська на Донеччині. Це, на думку аналітиків, є спробою Кремля посилити свої позиції на переговорах.

Попри гучну дипломатію, Кремль і Білий дім домовились не розголошувати зміст переговорів. Проте, за оцінкою Sky News, перспективи реального миру залишаються туманними. Видання припускає, що президент України Володимир Зеленський навряд чи сповнений оптимізму після останнього раунду діалогу США-РФ.

Помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Віткоффом та Кушніром заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять.

Раніше «Главком» розповідав про мирні перемовини у США. На переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні. Водночас зазначено, що переговори пройшли конструктивно, і ситуація є стабільною.