Головна Світ Політика
search button user button menu button

Sky News аналізує, чому американці летять на уклін до Путіна, а Україну викликають до США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Sky News аналізує, чому американці летять на уклін до Путіна, а Україну викликають до США
2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков
фото: Reuters

Американські посланці в Кремлі отримали VIP-прийом, але мирного прориву не сталося

Американська делегація, яка відвідала Москву з мирною ініціативою щодо завершення війни в Україні, отримала теплий прийом у Росії, проте не добилася головного – згоди Кремля на запропонований план. Про це йдеться в аналітичному матеріалі Sky News, пише «Главком».

Як зазначає журналіст, посланці адміністрації Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели у Москві майже шість годин перед тим, як дісталися Кремля. За цей час вони отримали візит на Червону площу, обід у ресторані з зіркою Мішлен і повне VIP-обслуговування. Все це контрастує з тим, як Вашингтон організовує переговори з українською стороною – ті змушені приїжджати до американців, спершу до Женеви, а потім до Флориди.

Sky News зазначає, що подібна різниця в підходах створює враження про прихильність США до Москви, а не до Києва. «США за замовчуванням займають позицію, що сприяє Москві», – йдеться у матеріалі.

Російська сторона, за даними Sky News, використовує кожну можливість, аби дистанціювати США від європейських союзників і повернути їх на свою орбіту впливу. Водночас напередодні візиту американців Москва оголосила про просування на фронті – зокрема, щодо можливого захоплення Покровська на Донеччині. Це, на думку аналітиків, є спробою Кремля посилити свої позиції на переговорах.

Попри гучну дипломатію, Кремль і Білий дім домовились не розголошувати зміст переговорів. Проте, за оцінкою Sky News, перспективи реального миру залишаються туманними. Видання припускає, що президент України Володимир Зеленський навряд чи сповнений оптимізму після останнього раунду діалогу США-РФ.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

Помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Віткоффом та Кушніром заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять. 

Раніше «Главком» розповідав про мирні перемовини у США. На переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні. Водночас зазначено, що переговори пройшли конструктивно, і ситуація є стабільною.

Читайте також:

Теги: США Москва переговори перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плівки Віткоффа-Ушакова-Дмітрієва. П’ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій
Плівки Віткоффа-Ушакова-Дмітрієва. П’ять найімовірніших сценаріїв розвитку подій
26 листопада, 19:39
Новообраний мер Зогран Мамдані під час прес-конференції в Unisphere 5 листопада 2025 року в районі мосту Квінз
Партійне протистояння в США: маховик рушив назад, знов у бік демократів
6 листопада, 11:31
Дональд Трамп сидів під засідання в Овальному кабінеті із заплющеними очима
У мережі з’явилися фото, де Трамп нібито спить під час брифінгу. Реакція Білого дому
10 листопада, 09:50
Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику
Нардеп розкрив пункти можливого «мирного плану» США щодо російсько-української війни
20 листопада, 22:31
Пєсков стверджує, що наразі немає офіційної інформації щодо достовірності пунктів опублікованого плану завершення війни
Кремль зробив заяву про план США для завершення війни
21 листопада, 10:28
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
The Guardian: Україна суттєво змінила мирний план США
24 листопада, 22:31
Лавров вважає, що основою для угоди про припинення агресії проти України повинні стати «домовленості», досягнуті під час саміту на Алясці
Лавров назвав умову для продовження переговорів із США
9 листопада, 15:58
Трамп зробив заяву про війну в Україні
Трамп: США фінансово більше не причетні до війни в Україні
Вчора, 19:48
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли
Вчора, 19:31

Політика

Вперше в історії НАТО. Данія дозволила Україні збудувати військовий завод на своїй території
Вперше в історії НАТО. Данія дозволила Україні збудувати військовий завод на своїй території
Трамп пригрозив ударами по країнах-наркопостачальниках: Колумбія відповіла жорстко
Трамп пригрозив ударами по країнах-наркопостачальниках: Колумбія відповіла жорстко
Sky News аналізує, чому американці летять на уклін до Путіна, а Україну викликають до США
Sky News аналізує, чому американці летять на уклін до Путіна, а Україну викликають до США
Конгрес США готує резолюцію, щоб зупинити військову кампанію Трампа проти Венесуели
Конгрес США готує резолюцію, щоб зупинити військову кампанію Трампа проти Венесуели
Трамп заявив про анулювання всіх документів, які підписані «авторучкою» Байдена
Трамп заявив про анулювання всіх документів, які підписані «авторучкою» Байдена
Reuters: Італія відклала розгляд декрету про військову допомогу Україні на 2026 рік
Reuters: Італія відклала розгляд декрету про військову допомогу Україні на 2026 рік

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua