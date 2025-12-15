Міністр оборони Німеччини скептично оцінив готовність Путіна до миру

Українська сторона поки не коментувала результати переговорів у Берліні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо готовності російського диктатора Володимира Путіна до миру. Свою думку він озвучив в ефірі ZDF heute journal, пише «Главком».

«Ми вже бачили таке не один раз. Тому я не здивуюся, якщо знову буде так само. Хоча, звісно, сподіваюся на інший результат», – сказав Пісторіус щодо готовності Путіна до миру.

Також міністр висловив свою думку щодо участі американських посередників, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, у переговорах щодо України. Він зазначив, що хоча формат переговорів не є найкращим, сам факт їхнього приїзду до Берліна є позитивним кроком.

«Це, м’яко кажучи, не найкращий склад для таких перемовин. Але, як кажуть, танцюєш із тими, хто є на танцполі. Присутність американських переговорників у Німеччині – правильний і необхідний крок і передусім добрий знак», – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, 14 грудня у Берліні пройшли важливі переговори щодо можливого припинення війни в Україні, і є можливість, що це може відбутися до Різдва.

У рамках переговорів в столицю Німеччини прибули ключові переговірники Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вони зустрілися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією Bild, обговорювався сценарій, при якому мирна угода може бути досягнута вже до Різдва.

Після переговорів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу». Наступна зустріч відбудеться завтра, 15 грудня.

Українська сторона поки не коментувала результати переговорів.