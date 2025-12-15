Головна Світ Політика
Міністр оборони Німеччини скептично оцінив готовність Путіна до миру

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Міністр оборони Німеччини скептично оцінив готовність Путіна до миру
Також міністр висловив свою думку щодо участі американських посередників
фото: Reuters

Українська сторона поки не коментувала результати переговорів у Берліні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо готовності російського диктатора Володимира Путіна до миру. Свою думку він озвучив в ефірі ZDF heute journal, пише «Главком».

«Ми вже бачили таке не один раз. Тому я не здивуюся, якщо знову буде так само. Хоча, звісно, сподіваюся на інший результат», – сказав Пісторіус щодо готовності Путіна до миру.

Також міністр висловив свою думку щодо участі американських посередників, Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, у переговорах щодо України. Він зазначив, що хоча формат переговорів не є найкращим, сам факт їхнього приїзду до Берліна є позитивним кроком.

«Це, м’яко кажучи, не найкращий склад для таких перемовин. Але, як кажуть, танцюєш із тими, хто є на танцполі. Присутність американських переговорників у Німеччині – правильний і необхідний крок і передусім добрий знак», – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, 14 грудня у Берліні пройшли важливі переговори щодо можливого припинення війни в Україні, і є можливість, що це може відбутися до Різдва. 

У рамках переговорів в столицю Німеччини прибули ключові переговірники Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вони зустрілися з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією Bild, обговорювався сценарій, при якому мирна угода може бути досягнута вже до Різдва.

Після переговорів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу». Наступна зустріч відбудеться завтра, 15 грудня.

Українська сторона поки не коментувала результати переговорів.

Теги: переговори Берлін перемир'я

У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
Чи можливий мир до Різдва? Bild аналізує «вирішальні переговори» в Берліні
Сьогодні, 04:40
Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами
Зеленський заявив про «значний шанс» для миру
13 грудня, 21:19
За словами президента, Київ неодноразово заявляв про готовність підтримати перемир’я у разі припинення обстрілів енергетики
Україна готова до енергетичного перемирʼя – Зеленський
9 грудня, 21:08
Зеленський про роботу над мирним планом: напрацювали 20 пунктів
Зеленський про роботу над мирним планом: напрацювали 20 пунктів
2 грудня, 16:40
Пєсков заявив, що Росія нібито прагне врегулювати війну проти України «на багато поколінь уперед»
Кремль повідомив, коли Путін поговорить із Зеленським
2 грудня, 12:10
У Флориді відбулись мирні перемовини між Україною та США
США можуть заблокувати Україні шлях до НАТО? Версія CNN
1 грудня, 09:57
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче аби РФ та Україні провели прям переговори
Ердоган пропонує Стамбул як майданчик для відновлення переговорів України та РФ
25 листопада, 23:58
Стів Віткофф і Кіт Келлог
План Віткоффа. Без паніки
20 листопада, 13:38
До складу делегації входять міністр армії Ден Дрісколл (ліворуч) і генерал Ренді Джордж, начальник штабу армії
Трамп відправить до Києва делегацію Пентагону для відновлення мирних переговорів – WSJ
19 листопада, 04:28

