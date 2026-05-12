Колишній роботодавець Мендель розповів про конфлікт та підслуховуючі пристрої в кабінеті

Княжицький стверджує, що під час роботи Мендель на «Еспресо» знаходив у своєму кабінеті підслуховуючі пристрої

Народний депутат, власник телеканалу «Еспресо TV» Микола Княжицький розповів про роботу колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель. За його словами, Мендель певний час працювала на «Еспресо», прийшла туди, аби займатися журналістськими розслідуваннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Княжицького у Facebook.

«Чудес не буває. Юлія Мендель працювала трошки на «Еспресо». Прийшла, щоб займатися розслідуваннями. Конфлікт з редактором виник через серію сюжетів на підтримку одного проросійського діяча, який живе зараз у Росії і без висвітлення думки іншої сторони. Якимось дивом я тоді у кабінеті знаходив підслуховуючі пристрої», – написав нардеп.

Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Наприкінці розмови вона перейшла на російську мову та зі сльозами звернулася до російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що не є його політичним опонентом і не становить для нього загрози.

Раніше колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель розповідала, що протягом кількох років отримувала від різних джерел інформацію про нібито використання магічних та езотеричних практик керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Також колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у низці англомовних дописів у мережі X поклала частину відповідальності за страждання цивільного населення на Україну, стверджуючи, що російські удари по енергетиці є реакцією на атаки ЗСУ по території РФ. Її позиція викликала різку критику з боку журналістів та користувачів соцмереж.