Скандал довкола Мендель: користувачі соцмереж звинуватили її у просуванні російських тез

Колишню прессекретарку Зеленського звинуватили в повторенні наративів, вигідних Москві

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у низці англомовних дописів у мережі X поклала частину відповідальності за страждання цивільного населення на Україну, стверджуючи, що російські удари по енергетиці є реакцією на атаки ЗСУ по території РФ. Її позиція викликала різку критику з боку журналістів та користувачів соцмереж. Про це повідомляє «Главком».

У своїх дописах у X Мендель стверджує, що стратегія «перенесення війни на територію Росії» нібито погіршує життя пересічних українців, тоді як масштаби гуманітарної кризи, за її словами, замовчуються за гучними заявами про стійкість.

Як приклад вона навела матеріал журналістів «Громадського» про київську багатоповерхівку, де температура у квартирах опускалася до -5°C через пожежу та проблеми з електромережею. Мендель зазначила, що частина мешканців змушена залишатися там через відсутність альтернативного житла, а подібних будинків у столиці – сотні.

«Історії надходять звідусіль від знайомих, родичів та друзів. Соціальні мережі вибухають розповідями про життя за мінусових температур без електрики, іноді без опалення чи води. Наше керівництво продовжує звинувачувати Путіна та Захід у недостатньому постачанні ракет і постійно підтверджує нові удари глибоко всередині Росії, які не мають жодного близького впливу, подібного до того, що відчувався в Україні» – написала вона.

Водночас Мендель формально визнає, що Росія є агресором, а її обстріли – злочинами проти людяності. Проте одразу ставить під сумнів доцільність ударів по російській території.

«Багато людей запитують, чи варта ця стратегія перенесення війни на Росію страждань, які зазнає українська нація», – йдеться в її дописі. Публікації Мендель викликали хвилю різкої критики. У коментарях користувачі звинувачували її у непрофесійності, втраті репутації та просуванні позицій, вигідних Кремлю. Дехто прямо називав її «продажною» та стверджував, що вона відірвана від реалій війни.

На суперечливі заяви Мендель звернув увагу журналіст Денис Казанський. У дописі на Facebook він зауважив, що колишня прессекретарка президента повторює тези, які фактично знімають відповідальність із Росії за удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Казанський підкреслив, що Росія почала системно обстрілювати цивільні об’єкти задовго до того, як Україна отримала можливість завдавати ударів у глибину російської території.

Юлія Мендель обіймала посаду прессекретарки президента Володимира Зеленського у 2019–2021 роках. Після звільнення вона неодноразово робила різкі заяви щодо внутрішньої політики та роботи Офісу президента.

Раніше Мендель публічно називала колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака «дуже небезпечною людиною» та стверджувала, що він прагнув стати главою держави.