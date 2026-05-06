Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку

Наталія Порощук
Гроші, які вилучила Угорщина в Ощадбанку
фото: уряд Угорщини

Президент повідомив про важливий крок у відносинах з Угорщиною

Сьогодні, 6 травня, Угорщина повернула кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Важливий крок у відносинах з Угорщиною: сьогодні були повернуті кошти та цінності Ощадбанку, що їх захопили угорські спецслужби в березні цього року. Тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей ми повернули швидше, а зараз уже на українській території і кошти й цінності в повному обсязі», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Вдячний Угорщині за конструктив та цивілізований крок. Дякую всім у команді України, хто боровся за справедливе рішення та захищав інтереси нашої держави й наших людей. Слава Україні!».

Нагадаємо, «Ощадбанк» 5 березня заявив про викрадення своїх співробітників, інкасаторських автомобілів та цінностей під час перевезення коштів через територію Угорщини. Два автомобілі інкасаторської служби, які супроводжували сім співробітників бригади інкасації, були затримані в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між «Райффайзен Банком» в Австрії та «Ощадбанком» України.

Угорські силовики провели операцію із затримання інкасаторів та вилучення державного майна, що спричинило дипломатичний скандал між Києвом і Будапештом. Угорська сторона пояснила свої дії підозрами у відмиванні грошей. Згодом українських інкасаторів звільнили, однак гроші та золото залишилися на території Угорщини.

