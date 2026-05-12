Мендель на інтерв'ю у Карлсона звернулася до Путіна: реакція Офісу президента

Мендель перейшла на російську мову та зі сльозами звернулася до російського диктатора

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео Карлсона.

Що Мендель говорила в інтерв’ю

Мендель заявила, що Україна нібито «перебуває на межі зникнення» та «занепадає», а також стверджувала про прояви «нездорового націоналізму» в країні. Вона додала, що Україна у 2022 році на перемовинах з Росією нібито готова була віддати Донбас.

Наприкінці інтерв’ю Мендель перейшла на російську мову та зі сльозами звернулася до російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що не є його політичним опонентом і не становить для нього загрози. Повномасштабну війну Росії проти України вона описала фразою: «Слов’яни вбивають слов’ян».

Також Мендель розповіла про атаки російських окупантів дронами на цивільних у її рідній Херсонській області. «Мають бути межі людяності! Один ваш указ може це зупинити», – звернулася вона до Путіна.

Заява Офісу президента

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував інтерв'ю. «Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не при собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно», – сказав він журналістам.

Реакція Центру протидії дезінформації

Водночас керівник Центру протидії дезінформації наголосив: «Будь-хто (це я про Мендель) може озвучити конспірологію у власних інтересах про «відмову від Донбасу в 2022 році», посилаючись на якісь джерела. Але факт лишається фактом – Україна билася і бʼється за свою територію з 2014 року. Питання відмови від територій ніколи не стояло і не стоятиме. В 2022 році СОУ активно билися з ворогом у Донецькій та Луганській області під час боїв за Київ і після розгрому російських військ на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. І продовжують битися зараз. Є факти, а є слова».

Що відомо про Карлсона

У лютому 2024 року Карлсон взяв інтерв’ю в Путіна, яке було більше схоже на те, що він просто вислухав перед камерами монолог російського диктатора про його особисті погляди на історію України.

Також американський ведучий розмовляв з Лавровим, щоб показати «російський погляд» на війну, яку Росія веде проти України з лютого 2022 року. Карлсон тоді розкритикував політику адміністрації Байдена щодо війни, заявивши, що вона «все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією», повторюючи наративи Кремля.

Зокрема, Карлсон зробив заяву у дусі кремлівської пропаганди. Він спрогнозував, що Україна нібито «перестане існувати через 50 років».

Раніше колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель розповідала, що протягом кількох років отримувала від різних джерел інформацію про нібито використання магічних та езотеричних практик керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Також колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у низці англомовних дописів у мережі X поклала частину відповідальності за страждання цивільного населення на Україну, стверджуючи, що російські удари по енергетиці є реакцією на атаки ЗСУ по території РФ. Її позиція викликала різку критику з боку журналістів та користувачів соцмереж.