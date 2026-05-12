Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мендель на інтерв'ю у Карлсона звернулася до Путіна: реакція Офісу президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Мендель на інтерв'ю у Карлсона звернулася до Путіна: реакція Офісу президента
Мендель дала інтерв'ю Карлсону
фото: скриншот з відео

Мендель перейшла на російську мову та зі сльозами звернулася до російського диктатора 

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео Карлсона.

Що Мендель говорила в інтерв’ю

Мендель заявила, що Україна нібито «перебуває на межі зникнення» та «занепадає», а також стверджувала про прояви «нездорового націоналізму» в країні. Вона додала, що Україна у 2022 році на перемовинах з Росією нібито готова була віддати Донбас.

Наприкінці інтерв’ю Мендель перейшла на російську мову та зі сльозами звернулася до російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що не є його політичним опонентом і не становить для нього загрози. Повномасштабну війну Росії проти України вона описала фразою: «Слов’яни вбивають слов’ян».

Також Мендель розповіла про атаки російських окупантів дронами на цивільних у її рідній Херсонській області. «Мають бути межі людяності! Один ваш указ може це зупинити», – звернулася вона до Путіна.

Заява Офісу президента

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував інтерв'ю. «Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не при собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно», – сказав він журналістам.

Реакція Центру протидії дезінформації

Водночас керівник Центру протидії дезінформації наголосив: «Будь-хто (це я про Мендель) може озвучити конспірологію у власних інтересах про «відмову від Донбасу в 2022 році», посилаючись на якісь джерела. Але факт лишається фактом – Україна билася і бʼється за свою територію з 2014 року. Питання відмови від територій ніколи не стояло і не стоятиме. В 2022 році СОУ активно билися з ворогом у Донецькій та Луганській області під час боїв за Київ і після розгрому російських військ на Київщині, Чернігівщині та Сумщині. І продовжують битися зараз. Є факти, а є слова».

Що відомо про Карлсона

У лютому 2024 року Карлсон взяв інтерв’ю в Путіна, яке було більше схоже на те, що він просто вислухав перед камерами монолог російського диктатора про його особисті погляди на історію України.

Також американський ведучий розмовляв з Лавровим, щоб показати «російський погляд» на війну, яку Росія веде проти України з лютого 2022 року. Карлсон тоді розкритикував політику адміністрації Байдена щодо війни, заявивши, що вона «все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією», повторюючи наративи Кремля.

Зокрема, Карлсон зробив заяву у дусі кремлівської пропаганди. Він спрогнозував, що Україна нібито «перестане існувати через 50 років».

Раніше колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель розповідала, що протягом кількох років отримувала від різних джерел інформацію про нібито використання магічних та езотеричних практик керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Також колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель у низці англомовних дописів у мережі X поклала частину відповідальності за страждання цивільного населення на Україну, стверджуючи, що російські удари по енергетиці є реакцією на атаки ЗСУ по території РФ. Її позиція викликала різку критику з боку журналістів та користувачів соцмереж.

Читайте також:

Теги: путін Володимир Зеленський Юлія Мендель Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін перевершив керівників СРСР в ідеологічній експлуатації Дня Перемоги
День Перемоги: деградація парадів. Діди, які воювали, точно не хотіли нічого «повторювати»
8 травня, 21:00
Щороку Володимир Зеленський вітає українців з Великоднем у різних образах
Великодні вишиванки Зеленського за п’ять років: у яких образах президент вітав українців
12 квiтня, 13:08
Буданов наголошує, що для повернення українців додому потрібно завершення війни та гарантії безпеки
Як повернути українських біженців додому? Буданов запропонував рішення
15 квiтня, 12:28
Володимир Зеленський та Роб Єттен підписали документи про початок роботи над дроновою угодою та першим спільним виробництвом БпЛА в Нідерландах
Україна та Нідерланди підписали документ про оборонну співпрацю
16 квiтня, 17:56
Український лідер заявив про важливість продовження допомоги Україні в усіх можливих формах
Зеленський зустрівся з нідерландським монархом
16 квiтня, 19:34
Президент України Володимир Зеленський вперше встановив контакт із лідером Гондурасу Насрі Асфурою та домовився про співпрацю в ключових секторах
Зеленський провів першу розмову з президентом Гондурасу: про що говорили
20 квiтня, 21:52
Зеленський: «Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи»
«Ліси України» і не тільки. Президент анонсував кадрові зміни в державних компаніях
28 квiтня, 18:51
Зеленський підбив підсумки першого дня візиту до Вірменії
Зеленський підбив підсумки першого дня візиту до Вірменії
3 травня, 23:43
Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня
Зеленський передав Путіну послання через Фіцо? Словаччина зробила несподівану заяву
8 травня, 00:51

Політика

Зеленський повідомив, скільки дронів РФ випустила по Україні за ніч
Зеленський повідомив, скільки дронів РФ випустила по Україні за ніч
Мендель на інтерв'ю у Карлсона звернулася до Путіна: реакція Офісу президента
Мендель на інтерв'ю у Карлсона звернулася до Путіна: реакція Офісу президента
Андрій Єрмак відреагував на підозру НАБУ та САП
Андрій Єрмак відреагував на підозру НАБУ та САП
Окупанти готують нові атаки. Президент попередив про небезпеку
Окупанти готують нові атаки. Президент попередив про небезпеку
Зеленський повідомив, коли стартує армійська реформа
Зеленський повідомив, коли стартує армійська реформа
Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ
Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ

Новини

В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Вчора, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
10 травня, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
10 травня, 06:21

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua