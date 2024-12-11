«Я писав по п'ять інтерв’ю на день, зараз більше двох не можу». Журналіст Золкін міняє професію?

Золкін назвав причини, які уповільнюють його роботу з полоненими росіянами

Блогер Володимир Золкін, відомий своїми інтерв’ю з російськими військовополоненими, розповів, що кількість його інтервʼю з окупантами зменшилась, оскільки він витрачає багато часу на підготовку до запису. В інтервʼю «Главкому» він також підкреслив, якою морально важкою є його робота.

«Це справді важко. І чимало залежить від умов роботи. Якби мені в студію приводили полоненого, було б простіше. Але коли мені треба кудись їхати, чекати, щоразу обирати якийсь ракурс, це ускладнює процес. До того ж, я нічого про них не знаю, постійно оці розмови перед тим, як я почну писати відео. Це все забирає дуже багато часу і енергії. На це завжди йде цілий день», – пояснив блогер.

За його спостереженнями, раніше він писав по п'ять інтерв’ю на день, зараз – не більше двох. Золкін також додає, що після запису розмов йому важко взяти до рук телефон, з кимось поговорити чи щось почитати.

Нагадаємо, блогер Володимир Золкін почав брати інтерв’ю у військовополонених росіян з перших тижнів повномасштабного вторгнення. Наразі інтерес до розмов із полоненими росіянами та їхніми родичами залишається на дуже високому рівні: тільки у нього понад два мільйони підписників, і це при тому, що Золкін працює разом з колегою Дмитром Карпенком, який має окремий, не менш популярний канал.

В інтерв’ю «Главкому» Володимир Золкін розповів, як змінилися росіяни за три роки повномасштабної війни з Україною, яких атак зазнав він сам зазнав від тих, кому не подобається його діяльність, а також про технології російської пропаганди, яка досі ефективно зомбує мільйони людей.