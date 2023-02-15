Королевська і Солод офіційно подали заяви про складання повноважень нардепів

Заяви нардепи написали ще 22 січня

До Верховної Ради надійшли заяви на складання мандатів народних депутатів Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Зауважимо, що заяви нардепи написали ще 22 січня, про що повідомляв «Главком». Утім, офіційно у парламент вони надійшли лише сьогодні.

«Заяви на складання повноважень народного депутата України до Верховної ради України надійшли. Офіційно. Відповідно і позбавлення мандатів відбудеться у законний спосіб, згідно з Конституцією України», – написав Стефанчук.

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Цікаво, що зовсім нещодавно Королевська та Солод: які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами «Батальйону Дубай», розслідування, яке провели журналісти УП.

За даними ЗМІ, після початку повномасштабної війни Королевська з чоловіком перебралася до Дубая, таким чином пропустивши всі засідання парламенту з 25 лютого.

Нагадаємо, парламент позбавив мандата депутата ОПЗЖ Абрамовича.

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