Нестор Шуфрич захотів очолити групу дружби з африканською країною

До української делегації в Анголі прагнуть увійти переважно представники нині забороненої ОПЗЖ

Нардеп Нестор Шуфрич забажав очолити групу дружби з Анголою. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

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«На черговому засіданні комітету обговорювали створення групи дружби з Анголою, очолити яку хоче… невгамовний Нестор Шуфрич. До групи увійшли в основному представники ОПЗЖ», – зазначила Геращенко.

Зазначимо, що Ангола – це країна в Центральній Африці з сильним російським впливом. Росія намагалася вербувати найманців з Анголи для війни в Україні.

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Пост Ірини Геращенко скріншот

Нагадаємо, що раніше народна депутатка, співголова фракції «Європейська Солідарність» у Верховній Раді 9-го скликання Ірина Геращенко звинуватила політичну партію «Голос» в блокуванні рішення відкликати члена забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи.