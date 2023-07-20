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Нестор Шуфрич захотів очолити групу дружби з африканською країною

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нестор Шуфрич захотів очолити групу дружби з африканською країною
Нестор Шуфрич захотів полетіти в Африку
фото з відкритих джерел

До української делегації в Анголі прагнуть увійти переважно представники нині забороненої ОПЗЖ

Нардеп Нестор Шуфрич забажав очолити групу дружби з Анголою. Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

«На черговому засіданні комітету обговорювали створення групи дружби з Анголою, очолити яку хоче… невгамовний Нестор Шуфрич. До групи увійшли в основному представники ОПЗЖ», – зазначила Геращенко.

Зазначимо, що Ангола – це країна в Центральній Африці з сильним російським впливом. Росія намагалася вербувати найманців з Анголи для війни в Україні.

Пост Ірини Геращенко
Пост Ірини Геращенко
скріншот

Нагадаємо, що раніше народна депутатка, співголова фракції «Європейська Солідарність» у Верховній Раді 9-го скликання Ірина Геращенко звинуватила політичну партію «Голос» в блокуванні рішення відкликати члена забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи. 

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Теги: Ірина Геращенко Африка Нестор Шуфрич

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