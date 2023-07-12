«Крав» із Подоляком вино та ночував із Верещук: Арахамія про будні у бункері президента

«Я пам'ятаю, це найсмачніше вино було. Ну, коли ти сидиш на нервах і немає нічого такого, і потім ми знайшли це вино. І було свято таке маленьке»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пригадав перші дні повномасштабного вторгнення. Тоді політики жили у президентському бункері. Політик поділився спогадами з «Українською правдою».

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Арахамія розповів, що жив в одній кімнаті з міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук. У них була маленька казарма, приблизно 11-12 квадратних метрів, де стояли два ліжка. Також очільник «Слуги народу» пригадав як разом із радником глави Офісу президента Михайлом Подоляком «викрав» вино ексзаступника керівника Банкової Кирила Тимошенка.

«А потім ми з Подоляком згадали, що в Кирила Тимошенка в кабінеті був холодильник з вином гарним. І пішли його «грабувати». Вночі це було, – зауважив Арахамія. – Я тоді побачив, як виглядає будівля ОП вночі, коли там прожектори...

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Ну це в такому хорор-фільмі наче, знаєте? Все завалено мішками з піском. Ми пробирались, наступили на якогось нацгвардійця, потім вибачались. Бо всі коридори, вони ж були без світла, і ми там з цими ліхтариками з телефонів пробиралися…

Я пам'ятаю, це найсмачніше вино було. Ну, коли ти сидиш на нервах і немає нічого такого, і потім ми знайшли це вино. І було свято таке маленьке».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перші місяці повномасштабного вторгнення провів у бункері часів СРСР. Разом із главою держави глибоко під землею перебували й представники влади. У перші дні великої війни гостей у президентському бункері було чимало як на суперсекретний об'єкт – усі ходили в душ президента: що відбувалося у бункері Зеленського у перші дні війни.

Як відомо, рішення керівництва України лишитися в Києві було важливим для підтримки українців: що робили на початку війни Зеленський, Залужний, Монастирський та Резніков.

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У перші дні після початку повномасштабного вторгнення найближче оточення президента України Володимира Зеленського жило в аскетичних умовах та харчувалося «не дуже якісно». «Найнеобхідніше було: душ – у коридорі, маленькі кімнатки з низькими стелями. Усе таке – з минулого, водночас чистенько та акуратно. Металопластикові двері та гарні світлодіодні лампи надавали сучаснішого вигляду», – розповів речник президента Нікіфоров.

«Розбавляли «Мівіну» навіть не гарячою, а теплою водою, через це вона як треба не розмокала. Але це буквально перші дні, потім поступово з їжею ситуація покращувалась», – додав він.

До слова, журналісти показали схеми бункера Путіна у Геленджику. Палац і підземні споруди з’єднані ліфтом, який спускаєтеся на глибину приблизно 50 м.

Раніше повідомлялося, який вигляд має бункер Путіна.