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Арахамія пропонує зробити сім’ї держслужбовців невиїздними?

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арахамія пропонує зробити сім’ї держслужбовців невиїздними?
Громадськість ініціативи політика не підтримала
фото з відкритих джерел

Давид Арахамія: «Всі держслужбовці мають тримати свої родини в Україні під час війни» 

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пропонує внести до закону про держслужбу норму, яка б забороняла членам родин чиновників виїжджати за кордон у період війни. Про це Арахамія написав у Телеграм.

«Всі держслужбовці мають тримати свої родини в Україні під час війни. Ця норма має бути в законі про держслужбу під час війни», – написав політик.

Він також розмістив «голосувалку»  для всіх охочих підтримати чи заперечити відповідні поправки.

Варто зазначити, що подібні новації викликали неабиякі дискусії у мережі. «З якого дива це взагалі можливо так питання ставити? Члени родини – власність держслужбовця? Держава – власник членів родини держслужбовця? Вони дахом поїхали?

Коли ми говоримо про повагу та гідність, ми мабуть затихо говоримо...», «Мають тримати свої родини»… Важко повірити, що це всерйоз пише здорова людина», «цікаво, коли до держслужбовців додатуть політичні посади, народних депутатів, наприклад?».

У коментарях під постом Арахамія пояснив, що дискусія довкола цього питання триває вже довго. «Я вирішив показати колегам, що це не має достатню підтримку (мій прогноз 60/40). Це треба робити (якщо і робити) разом з підвищення ЗП (зарплати – «Главком») в діапазоні 50-200 тис грн разом з суттєвим скороченням кількості. Звичайно має стосуватись і політичних посад також», – додав нардеп.

Нагадаємо, Профільний комітет Верховної Ради з питань організації державної влади підтримав законопроєкт про скорочення зарплат держслужбовцям. Якщо Рада за нього проголосує, то їм обмежать премії, а також значно скоротять надбавки за вислугу років. Такі нововведення містяться у законопроекті №8222, який містить зміни до Закону України «Про державну службу».

Теги: держава кордон Давид Арахамія Держслужба праці

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