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    Політика

    Кравчук є одним із найкращих дипломатів української сучасності, – Зеленський

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    <p>&laquo;Я зараз бачу, як він піднімає &laquo;Мінськ&raquo;, під його керуванням, і дійсно ми вже про деякі речі домовились&raquo; &ndash; Зеленський</p> - Кравчук є одним із найкращих дипломатів української сучасності, – Зеленський

    «Я зараз бачу, як він піднімає «Мінськ», під його керуванням, і дійсно ми вже про деякі речі домовились» – Зеленський

    Скріншот з відео

    У Тристоронній контактній групі зараз існує правильний баланс від України

    Президент України Володимир Зеленський назвав першого президента України та керівника української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука «одним із кращих дипломатів української сучасності». Про це він сказав під час інтерв’ю в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Кучма працював професійно, дипломатично. І я йому хочу подякувати. Що стосується сьогодні Кравчука і Фокіна, цієї «парочки» професійних, потужних українських дипломатів з чітко проукраїнською позицією, патріотичною, збалансованою, що дуже важливо. Леонід Макарович – один із найкращих дипломатів української сучасності. Один з найкращих, я це знаю. Я не просто впевнений – я це бачив. Він дуже енергійна людина. Я зараз бачу, як він піднімає «Мінськ», під його керуванням, і дійсно ми вже про деякі речі домовились», – сказав Володимир Зеленський.

    Він зазначив, що Леоніду Кравчуку допомагають: перший прем’єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін, віце-прем’єр Олексій Резніков, глава Офісу президента Андрій Єрмак та помічник голови Держприкордонслужби України Руслан Демченко.

    «І там багато людей. Не можна нікого забувати. Тому Кравчук – це обличчя нашої сьогоднішньої групи, обличчя української дипломатії. Кращого у нас немає, я так вважаю. Що стосується пана Фокіна, він теж на місці, тому що для «тієї сторони» теж важливо бачити людину, яка з Донбасу. Так, з Донбасу. Так, проукраїнського Донбасу. Українського Донбасу, якщо правильно висловлюватись. Тому мені здається, що це правильний такий досвідчений, дипломатичний баланс, який сьогодні головує від України у Тристоронній контактній групі», – додав Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, Зеленський затвердив перейменування двох бригад Нацгвардії.

    Мінські угоди Леонід Кравчук Володимир Зеленський президент
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