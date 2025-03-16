Віткофф розповів про деталі потенційного мирного договору між Україною та РФ
Угода про припинення вогню не розповсюджуватиметься на Курщину
Спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, який також займається переговорами з РФ, заявив про «значний прогрес» щодо припинення вогню. Як інформує «Главком», про це Віткофф сказав СBS News.
«Ми говорили про багато конкретики, і я вказую на велику прірву, яка існувала між Україною та Росією до інавгурації, і де ми зараз. Ми звузили питання між обома цими сторонами, досягнувши значного прогресу», – каже представник Трампа.
Віткофф розповів про деталі потенційного мирного договору між Україною та РФ. Він вказав на складність встановлення режиму припинення вогню на майже 2000-кілометровій лінії зіткнення.
«Сюди також не входить основна зона протистояння, якою є Курщина. Отже, умови на полі бою різні. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор, який постачає досить багато електроенергії в Україну (очевидно, йдеться про ЗАЕС, – ред.). З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів», – зазначає спецпредставник США.
Віткофф також провів паралель з Газою, і наголосив, що ситуація в війні РФ проти України значно складніша.
«Усі зобов'язуються, всі зацікавлені сторони, включаючи європейців, робити все необхідне, щоб досягти успішного врегулювання тут», – додав дипломат.
Крім того, він припустив, що вже наступного тижня відбудеться телефонна розмова Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Раніше Рубіо розповів про плани «А» та «Б» для завершення війни в Україні.
Нагадаємо, у той час, коли тривають активні обговорення 30-денного перемир'я і завершення війни, розпочатої Росією, Україна позначила низку «червоних ліній» для будь-якої мирної угоди з Путіним.
Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що Трамп може поспілкуватися з Путіним уже наступного тижня.
Також у Вашингтоні припускають, що в межах врегулювання війни Україна може зіткнутися з необхідністю відмови від частини територій в обмін на майбутні гарантії безпеки.
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