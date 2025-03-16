Віткофф указав на складність встановлення режиму припинення вогню на майже 2000-кілометровій лінії зіткнення

Угода про припинення вогню не розповсюджуватиметься на Курщину

Спеціальний представник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, який також займається переговорами з РФ, заявив про «значний прогрес» щодо припинення вогню. Як інформує «Главком», про це Віткофф сказав СBS News.

«Ми говорили про багато конкретики, і я вказую на велику прірву, яка існувала між Україною та Росією до інавгурації, і де ми зараз. Ми звузили питання між обома цими сторонами, досягнувши значного прогресу», – каже представник Трампа.

Віткофф розповів про деталі потенційного мирного договору між Україною та РФ. Він вказав на складність встановлення режиму припинення вогню на майже 2000-кілометровій лінії зіткнення.

«Сюди також не входить основна зона протистояння, якою є Курщина. Отже, умови на полі бою різні. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор, який постачає досить багато електроенергії в Україну (очевидно, йдеться про ЗАЕС, – ред.). З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів», – зазначає спецпредставник США.

Віткофф також провів паралель з Газою, і наголосив, що ситуація в війні РФ проти України значно складніша.

«Усі зобов'язуються, всі зацікавлені сторони, включаючи європейців, робити все необхідне, щоб досягти успішного врегулювання тут», – додав дипломат.

Крім того, він припустив, що вже наступного тижня відбудеться телефонна розмова Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Раніше Рубіо розповів про плани «А» та «Б» для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, у той час, коли тривають активні обговорення 30-денного перемир'я і завершення війни, розпочатої Росією, Україна позначила низку «червоних ліній» для будь-якої мирної угоди з Путіним.

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф заявив, що Трамп може поспілкуватися з Путіним уже наступного тижня.

Також у Вашингтоні припускають, що в межах врегулювання війни Україна може зіткнутися з необхідністю відмови від частини територій в обмін на майбутні гарантії безпеки.