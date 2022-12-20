Поїздка Путіна у зону бойових дій. Розслідувачі викрили Кремль на брехні

Пєсков після візиту Зеленського до Бахмуту заявив про поїздку Путіна до зони бойових дій

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що Володимир Путін нібито був у зоні так званої «спецоперації» та спілкувався з командуванням військ ЗС РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Представник Кремля заявив, що керівник РФ побував на території України у п'ятницю, 16 грудня.

Стверджується також, що Путін відвідав об'єднаний штаб військ, де він спілкувався з російськими військовими і заслуховував їх доповіді. Проте на відео, яке опублікував Кремль, не зрозуміло, де саме знаходиться штаб.

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Варто зауважити, що інформацію про поїздку Путіна до зони проведення «спецоперації» Пєсков підтвердив у день, коли президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут у Донецькій області, навколо якого зараз тривають запеклі бої.

Разом з тим деякі російські журналісти запевняють що диктатор не відвідував окупованих територій України.

«Судячи з відео, яке опублікував офіційний телеграм-канал Кремля, Путін відвідував штаб військ Південного військового округу, який знаходиться в Ростові-на-Дону. Великий круглий стіл зі штабу ПВО і інтер'єри кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з тим же штабом, що у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває в «зоні проведення спецоперації», – зазначають розслідувачі.

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, президент Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою у Бахмуті Донецької області.

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Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.