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Поїздка Путіна у зону бойових дій. Розслідувачі викрили Кремль на брехні

Альона Боженко
glavcom.ua
Поїздка Путіна у зону бойових дій. Розслідувачі викрили Кремль на брехні
Путін відвідав зону воєнних дій в Україні
фото із відкритих джерел

Пєсков після візиту Зеленського до Бахмуту заявив про поїздку Путіна до зони бойових дій

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що Володимир Путін нібито був у зоні так званої «спецоперації» та спілкувався з командуванням військ ЗС РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Представник Кремля заявив, що керівник РФ побував на території України у п'ятницю, 16 грудня.

Стверджується також, що Путін відвідав об'єднаний штаб військ, де він спілкувався з російськими військовими і заслуховував їх доповіді. Проте на відео, яке опублікував Кремль, не зрозуміло, де саме знаходиться штаб.

Варто зауважити, що інформацію про поїздку Путіна до зони проведення «спецоперації» Пєсков підтвердив у день, коли президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут у Донецькій області, навколо якого зараз тривають запеклі бої.

Разом з тим деякі російські журналісти запевняють що диктатор не відвідував окупованих територій України.

«Судячи з відео, яке опублікував офіційний телеграм-канал Кремля, Путін відвідував штаб військ Південного військового округу, який знаходиться в Ростові-на-Дону. Великий круглий стіл зі штабу ПВО і інтер'єри кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з тим же штабом, що у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває в «зоні проведення спецоперації», – зазначають розслідувачі. 

Поїздка Путіна у зону бойових дій. Розслідувачі викрили Кремль на брехні фото 1

Нагадаємо, у вівторок, 20 грудня, президент Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою у Бахмуті Донецької області.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів.

Теги: Дмитро Пєсков Бахмут президент Володимир Зеленський путін

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