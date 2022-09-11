Кремлівські політтехнологи втекли з деокупованих територій України

У Херсонській області російські «політтехнологи», які готували референдум, поки залишаються

Росія поставила на паузу референдуми про приєднання окупованих територій

Після вдалого наступу ЗСУ на Харківщині рашисти «відклали» проведення референдумів щодо приєднання до Росії самопроголошених «Л/ДНР», а також окупованих територій українських областей - Запорізької, Харківської та Херсонської. Про це повідомляє російське видання «Медуза».

Як пише видання, єдина причина цього рішення – успішний контрнаступ українських військ на харківському напрямку.

Пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській і Запорізькій областях, вже відкликані в Росію. «Надійшов наказ їхати додому», – пише видання.

У Херсонській області російські «політтехнологи», які готували референдум, поки залишаються.

Про це заявив колаборант Кирило Стремоусов, псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонщини поки не буде.