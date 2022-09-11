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Кремлівські політтехнологи втекли з деокупованих територій України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремлівські політтехнологи втекли з деокупованих територій України
У Херсонській області російські «політтехнологи», які готували референдум, поки залишаються
фото з відкритих джерел

Росія поставила на паузу референдуми про приєднання окупованих територій 

Після вдалого наступу ЗСУ на Харківщині рашисти «відклали» проведення референдумів щодо приєднання до Росії самопроголошених «Л/ДНР», а також окупованих територій українських областей - Запорізької, Харківської та Херсонської. Про це повідомляє російське видання «Медуза».

Як пише видання, єдина причина цього рішення – успішний контрнаступ українських військ на харківському напрямку.

Пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській і Запорізькій областях, вже відкликані в Росію. «Надійшов наказ їхати додому», – пише видання.

У Херсонській області російські «політтехнологи», які готували референдум, поки залишаються.

Про це заявив колаборант Кирило Стремоусов, псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонщини поки не буде. 

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