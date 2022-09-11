Кремлівські політтехнологи втекли з деокупованих територій України
Росія поставила на паузу референдуми про приєднання окупованих територій
Після вдалого наступу ЗСУ на Харківщині рашисти «відклали» проведення референдумів щодо приєднання до Росії самопроголошених «Л/ДНР», а також окупованих територій українських областей - Запорізької, Харківської та Херсонської. Про це повідомляє російське видання «Медуза».
Як пише видання, єдина причина цього рішення – успішний контрнаступ українських військ на харківському напрямку.
Пов'язані з Кремлем політтехнологи, які працювали в Харківській і Запорізькій областях, вже відкликані в Росію. «Надійшов наказ їхати додому», – пише видання.
У Херсонській області російські «політтехнологи», які готували референдум, поки залишаються.
Про це заявив колаборант Кирило Стремоусов, псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонщини поки не буде.
Коментарі — 0