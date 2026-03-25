Криза монобільшості. Нардепка від «Слуги народу» пояснила, чому фракція зриває важливі голосування

Василевська-Смаглюк: «Про деякі урядові законопроєкти ми дізнаємося з новин»

Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що зриви голосувань у Верховній Раді пов’язані не з однією причиною, а з комплексом факторів. Про це вона зауважила в інтерв’ю «Главкому».

Василевська-Смаглюк зазначила, що нардепи, які фігурують у кримінальних провадженнях НАБУ і САП, продовжують голосувати у Верховній Раді, тож ця історія не вплинула на результати голосувань. Водночас, за її словами, на ситуацію вплинула низка інших чинників, зокрема виклики на допити, на які ходять окремі народні депутати, у тому числі як свідки – серед них керівники комітетів і заступники голови фракції. «І вони нарікають, що керівництво нашої фракції навіть не запитало, чи, може, адвоката їм треба надати, взагалі не цікавилось цими викликами», – додала вона.

«З іншого боку, назріло питання з приводу того, що депутати змушені голосувати за рішення, в обговоренні яких вони навіть не брали участь. Я маю на увазі оподаткування ФОПів, посилок тощо. Ми про ці проєкти дізнаємося з новин, а не члени уряду нам про них розповідають. Нас не питають, що ми про це думаємо, може, ми щось інше запропонуємо МВФ… Такого діалогу немає, проте є роздача грошей від уряду. Тобто виходить так, що урядовці класні, бо вони гроші роздають, а народні депутати погані, бо вони податки підвищують. Це теж викликає обурення серед депутатів, і тому вони не хочуть голосувати за певні законопроєкти», – підкреслила Василевська-Смаглюк.

Нардепка зауважила, що пропозицію не голосувати через тиск з боку НАБУ чула лише від одного колеги – Максима Бужанського. За її словами, він під час засідання фракції звертався до прем’єр-міністра із закликом обговорити це питання з міжнародними партнерами. «Мовляв, поки антикорупційні органи притягують до відповідальності народних депутатів за голосування за якісь постанови та ратифікації, ми голосувати не будемо. Бо звинувачення в отриманні неправомірної вигоди за голосування про ратифікації, дійсно, виглядають досить дивно», – пояснила вона.

«Ну і останнє, що, можливо, демотивує народних депутатів – це неузгодженість позицій стосовно законопроєктів, за які ми отримуємо іміджеві втрати. Я маю на увазі липневий «картонковий Майдан». Тоді депутати, які раніше дисципліновано голосували, побачили, що всі користуються парламентом і монобільшістю, щоб злити на них весь негатив. Плюс є інтереси різних груп у монобільшості, про які я згадувала. Вони, мабуть, просто виторговують собі якісь «плюшки» в обмін на голосування», – сказала нардепка.

Василевська-Смаглюк наголосила, що насамперед керівництво фракції має зібрати нардепів разом із керівництвом Верховної Ради та уряду, а згодом у такому ж форматі залучити представників інших фракцій. За її словами, саме в такому форматі можна обговорити ключові питання, необхідні для відновлення довіри всередині парламенту.

«Спочатку дивимося, чи вдасться нашій фракції вийти на конструктивний діалог – наприклад, ми домовляємося, що діють ті правила, які працювали раніше: умовно кажучи, якщо 70% фракції «за» якесь рішення, значить, голосує вся фракція. Якщо це працює і далі, то й інші фракції також підтягуються в обмін на якісь свої пріоритети, які в них без сумніву є. Наприклад, комусь треба поміняти заступника голови комітету, хтось хоче бути головою комітету, комусь треба створити ТСК, комусь – провести якийсь закон. Всі ці позиції враховують в роботі, і ніхто потім не відступає від своїх домовленостей», – підсумувала нардепка.

Також народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила про необхідність змін в операційному керівництві фракції, яке відповідає за збір голосів у парламенті. За її словами, нинішній стан справ із голосуваннями свідчить про відсутність належної комунікації з нардепами. 

