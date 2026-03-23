Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Раді зареєстровано постанову про дострокове складання мандата Володіною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Раді зареєстровано постанову про дострокове складання мандата Володіною
Дар'я Володіна народилася 16 квітня 1991 року
фото: Дар’я Володіна/Facebook

На сайті парламенту з'явився проєкт постанови від нардепа Сергія Кальченка про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дар'ї Володіної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт постанови.

«Припинити достроково повноваження народного депутата України Володіної Дар’ї Артемівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Слуга народу», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень», – йдеться у постанові.

У Раді зареєстровано постанову про дострокове складання мандата Володіною фото 1

Що відомо про Дар'ю Володіну

Дар'я Володіна народилася 16 квітня 1991 року. Закінчила економічний факультет Національного університету імені Тараса Шевченка. Навчалась в Дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ України. Засновниця рекламного агентства, також обіймала посаду менеджера з роботи з репутаційними ризиками.

У 2019 році була обрана до Верховної Ради девʼятого скликання від партії «Слуга народу» (№65 у списку) як безпартійна. Є членом парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У 2021 році депутатка увійшла до міжфракційного об’єднання Дмитра Разумкова «Розумна політика». Оскільки Володіна була обрана за загальним списком партії «Слуга народу», її місце у парламенті має зайняти наступний у списку.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи підтримав заяву народної депутатки Дар'ї Володіної про складання мандату.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Як відомо, протягом року в Україні зменшувалася кількість депутатів у Верховній Раді. Наприкінці 2025 року в Раді залишилося 395 депутатів.

Читайте також:

Теги: партія Слуга народу Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коаліція національної єдності? Зеленський відповів на пропозицію опозиційних фракцій
Коаліція національної єдності? Зеленський відповів на пропозицію опозиційних фракцій
15 березня, 09:34
Тимошенко привернула увагу мережі своєю новою зачіскою
Тимошенко виступила на засіданні Ради із незвичною зачіскою (фото, відео)
11 березня, 15:42
Юлія Кльокнер заявила про допомогу Україні
У Раді президентка Бундестагу оголосила про допомогу Україні на €200 млн
11 березня, 15:12
IMGA, яку очолює Бубка, дозволила спортсменам з РФ виступати із національною символікою на World Masters Games
Рада відмовилася направити запит Зеленському щодо позбавлення Бубки та Клочкової нагород
10 березня, 13:19
Кого ти обрала, Сумщино? Чим відзначилися за шість років Молоток, Деркач, Качура та інші
Кого ти обрала, Сумщино? Чим відзначилися за шість років Молоток, Деркач, Качура та інші
10 березня, 09:30
Кабмін готує проєкт про доцільне використання українських земель під торфовищами
Водні ресурси: що Україна вже змінила для вступу в ЄС
4 березня, 18:27
День української музики нардепи пропонують відзначати у третю суботу вересня, дата пов'язана з фестивалем «Червона Рута»
Парламент пропонує запровадити День української музики
3 березня, 16:02
Тищенко був виключений зі «Слуги народу» у 2023 році через поїздку до Таїланду
Тищенко увійшов до депутатської групи «Відновлення України»
26 лютого, 12:08
Закон передбачає виплати за шкоду здоров’ю, отриману внаслідок агресії РФ, працівникам енергетичної та іншої критичної інфраструктури
Працівники критичної інфраструктури зможуть отримати компенсацію за шкоду від агресії РФ
25 лютого, 12:36

Політика

Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського
Викрито агентурну мережу РФ, яка діяла через релігійні спільноти: деталі від Зеленського
Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги
Зеленський закликав українців реагувати на повітряні тривоги
У Раді зареєстровано постанову про дострокове складання мандата Володіною
У Раді зареєстровано постанову про дострокове складання мандата Володіною
РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій
РФ засудила підлітків із Мелітополя: Лубінець звернувся до міжнародних організацій
Очікувати більше атак дронами? Розвідка повідомила Зеленському про плани РФ
Очікувати більше атак дронами? Розвідка повідомила Зеленському про плани РФ
Постачання газу. Зеленський повідомив про домовленості з президентом Мозамбіку
Постачання газу. Зеленський повідомив про домовленості з президентом Мозамбіку

Новини

Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Сьогодні, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Сьогодні, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Сьогодні, 07:54
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua