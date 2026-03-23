У Раді зареєстровано постанову про дострокове складання мандата Володіною

На сайті парламенту з'явився проєкт постанови від нардепа Сергія Кальченка про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дар'ї Володіної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт постанови.

«Припинити достроково повноваження народного депутата України Володіної Дар’ї Артемівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Слуга народу», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень», – йдеться у постанові.

Що відомо про Дар'ю Володіну

Дар'я Володіна народилася 16 квітня 1991 року. Закінчила економічний факультет Національного університету імені Тараса Шевченка. Навчалась в Дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ України. Засновниця рекламного агентства, також обіймала посаду менеджера з роботи з репутаційними ризиками.

У 2019 році була обрана до Верховної Ради девʼятого скликання від партії «Слуга народу» (№65 у списку) як безпартійна. Є членом парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У 2021 році депутатка увійшла до міжфракційного об’єднання Дмитра Разумкова «Розумна політика». Оскільки Володіна була обрана за загальним списком партії «Слуга народу», її місце у парламенті має зайняти наступний у списку.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи підтримав заяву народної депутатки Дар'ї Володіної про складання мандату.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Як відомо, протягом року в Україні зменшувалася кількість депутатів у Верховній Раді. Наприкінці 2025 року в Раді залишилося 395 депутатів.