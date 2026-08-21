Чи будуть вибори? Стефанчук розставив всі крапки над «і»

Верховна Рада вже близько року працює над спеціальним законом, який має визначити правила проведення майбутніх виборів

Проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану є «абсолютно неможливим і безвідповідальним». Виборчий процес розпочнеться лише після створення належних умов для громадян і кандидатів. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час заходу «35 років відновленої Незалежності. Єдність навколо Прапора», повідомляє кореспондент «Главкома».

Спікер парламенту наголосив, що сам факт проведення голосування не може бути головною метою. За його словами, майбутні вибори мають відповідати демократичним стандартам та бути безпечними для всіх учасників процесу.

«Вибори не можуть проходити просто про людське око. Вони повинні бути демократичними і безпечними для кожного громадянина, хто бере участь у виборах і хто балотується», – наголосив Стефанчук.

Голова Верховної Ради назвав проведення виборів за нинішніх умов «абсолютно неможливим і безвідповідальним». Водночас парламент уже готується до проведення виборів у майбутньому. За словами Стефанчука, у Верховній Раді близько року працює спеціальна група, яка напрацьовує відповідний закон.

Документ має врегулювати питання проведення виборів після того, як для цього будуть створені необхідні умови. Стефанчук наголосив, що вибори в Україні відбудуться, однак їх проведення залежатиме від можливості забезпечити демократичність і безпеку виборчого процесу.

Нагадаємо, що Європейський Союз вважає, що Україна має самостійно вирішувати, коли проводити вибори, керуючись власним законодавством і конституційною базою. Так у Єврокомісії відреагували на заяву колишнього міністра оборони Михайла Федорова про необхідність відновлення повноцінного демократичного процесу.