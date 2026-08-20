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Соратниця Дмитра Разумкова прокоментувала кадрові зміни в уряді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Соратниця Дмитра Разумкова прокоментувала кадрові зміни в уряді
Саладуха: Ми маємо чути не лише міністрів та прем’єрів, які приходять на посади, а й тих, хто з них іде

Саладуха: Сам факт кадрових перестановок – не привід радіти чи обурюватись

Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) і народна депутатка, представниця депутатської групи «Розумна політика», яку очолює Дмитро Разумков, Ольга Саладуха в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментувала кадрові перестановки в уряді.

«Сам факт кадрових перестановок – не привід радіти чи обурюватись. Результат оцінимо згодом, коли побачимо, як команда працюватиме через три-чотири місяці. Тоді зрозуміємо, хто ефективний, а хто займає чуже місце.

Загалом мій критерій до будь-якого уряду воєнного часу простий: має бути стійкість фронту, стійкість економіки, стійкість людей. І парламент сьогодні має бути суб'єктом. Рішення повинні ухвалюватися не кимось нагорі – депутати мають реально брати участь у формуванні політики і контролювати її виконання. Саме це і є парламентська діяльність. 

І я вважаю, що ми маємо чути не лише міністрів та прем’єрів, які приходять на посади, а й тих, хто з них іде. Що сталося? Чому відбулися зміни? За якими критеріями? Якими були здобутки, а якими – невдачі? Уряд має звітувати про свою роботу, комунікувати з парламентом – це нормальна практика», – заявила Саладуха.

Нагадаємо, Ольга Саладуха в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментувала позицію члена Міжнародного олімпійського комітету Сергія Бубки щодо санкцій проти російських спортсменів.

«Про пана Сергія Бубку: публічної, чіткої, безкомпромісної позиції щодо агресора, чесно кажучи, я не чула. І, за моїм відчуттям, багато хто з українського спортивного середовища може сказати те саме. Ми як федерація, звичайно, очікували на підтримку: наші стадіони зруйновані, спортсмени гинуть, багато хто в полоні або пішов воювати – а вони мали б змагатися і готуватися до Олімпійських ігор.

Знаю, що від нього як від члена Міжнародного олімпійського комітету багато хто чекає більшого. Але за Олімпійською хартією члени МОК не є делегатами своїх країн, тож формально такого обов’язку він, можливо, не має. Проте є моральна позиція, яка під час війни, на моє переконання, важливіша», – зазначила Саладуха.

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Теги: Дмитро Разумков Ольга Саладуха Розумна політика спорт Верховна Рада

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