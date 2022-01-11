Кулеба і Блінкен узгодили позиції перед переговорами НАТО з Росією

Кулеба і Блінкен також обговорили подальшу реалізацію пакету стримування Росії від подальшої агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен узгодили позиції перед переговорами НАТО з Росією. Вони також обговорили кроки щодо стримування російської агресії. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«Керівники зовнішньополітичних відомств погодили подальші кроки України і США, зокрема, враховуючи наступні дипломатичні контакти з Російською Федерацією у форматі Ради НАТО-Росія і постійної ради ОБСЄ», – йдеться в повідомленні за підсумками телефонних переговорів Кулеби і Блінкена.

При цьому глави відомств відзначили взаємну прихильність принципу:«ніяких домовленостей по Україні без України».

В ході бесіди держсекретар поділився з главою українського МЗС змістом переговорів між американською і російською делегацією на зустрічі в Женеві 10 січня.

Кулеба і Блінкен також обговорили подальшу реалізацію пакету стримування Росії від подальшої агресії. Зокрема, йшлося про жорсткі економічні санкції проти РФ і зміцнення збройних сил України.

До слова, нещодавно глава дипломатії ЄС на Донбасі заявив: від України залежить безпека Європи.

Нагадаємо, у Женеві ввечері 9 січня завершився перший раунд переговорів США і Росії щодо «гарантій безпеки». Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав зустріч складною, але діловою.

У Женеві заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відзначився скандальною заявою. Представник Москви перед перемовинами порадив Північноатлантичному альянсу «збирати манатки». Начебто НАТО слід повертатись до стандартів 1997 року.

Напередодні стало відомо, що США не розглядають питання скорочення чисельності військ у Європі напередодні переговорів Росії і США про гарантії безпеки.