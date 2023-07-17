Росія і Китай проведуть масштабні військові навчання в Японському морі

Eперше участь у навчаннях візьмуть одразу два російські військові кораблі «Громкий» і «Совершенный»

Країни відпрацьовуватимуть захист безпеки стратегічних водних шляхів

Росія та Китай проведуть спільні військові навчання під кодовою назвою «Північ/Взаємодія-2023», у яких візьмуть участь військово-морські та повітряні сили обох країн. Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначається, навчання пройдуть у Японському морі.

Міноборони Китаю заявило, що китайська військово-морська флотилія, яка налічує п'ять військових кораблів і чотири корабельні вертольоти, покинула східний порт «Циндао», щоб приєднатися до російських військово-морських і повітряних сил у Японському морі. Спільних навчання влаштовуються з метою «захисту безпеки стратегічних водних шляхів».

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Як уточнюється, вперше участь у навчаннях братимуть одразу два російські військові кораблі «Громкий» і «Совершенный».

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про візит Володимира Путіна до Китаю у жовтні 2023 року для участі у форумі «Один пояс – один шлях». За його словами, ця поїздка – у порядку денному.

Зазначимо, що Китай відмовився засудити повномасштабне вторгнення Москви в Україну. Натомість Пекін, майже через рік після початку повномасштабної війни, виступив із «мирним планом», який розкритикували в Україні та на Заході.

Раніше офіційний Пекін виступив проти будь-яких спроб НАТО розширити свою присутність в азійсько-тихоокеанському регіоні та різко відреагував на зміст комюніке Альянсу з саміту у Вільнюсі.