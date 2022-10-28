Іранський опозиціонер: Прості іранці підтримують Україну, вони проти Путіна

Курош Сехаті заявив про підтримку України

Іранський народ підтримує Україну у її протистоянні російській агресії та засуджує уряд країни за політичну та військову допомогу Росії. Про це сказав один із лідерів студентського руху в Ірані 1999 року, а нині журналіст незалежного телеканалу Iran International Курош Сехаті у інтерв’ю «Главкому».

«Іранський народ відрізняється від іранського уряду і для нас є дуже великим соромом той факт, що іранський уряд допомагає Росії, надаючи дрони та підтримуючи війну політично. Прості іранці підтримують Україну, вони проти Путіна та проти Хаменеї (Сеєд Алі Хосейні Хаменеї – іранський політичний діяч та духовний лідер, іранський режим вважає його аятолою – «Главком»), вони хочуть свободи не тільки для себе, а й для всіх, хто за неї бореться. Ми з вами на одному боці, тому що ви боретеся за свою країну, а ми боремося за свою. І ми також проти Путіна, тому що він підтримує наш ісламський уряд», – сказав Курош Сехаті.

Іранський журналіст висловив переконання, що і Україна, і Іран колись здобудуть свободу.

«Населення Ірану, на відміну від уряду, підтримує боротьбу України проти Росії. Символічно, наприклад, що цими вихідними у Берліні, під час протестів іранців, які проживають у Німеччині, запускали повітряні кулі з іранськими та українськими прапорами. Ці прапори піднімалися вгору на свободу. Колись обидві наші країни її здобудуть», – зазначив він.

На акцію протесту проти дій уряду Ірану у Берліні 22 жовтня вийшло 80 тис. людей

Іранський опозиціонер також поділився своїм баченням перемоги протестувальників у його країні.

«Спершу нашу країну очолював шах, тепер нею правлять релігійні лідери. Але і перше, і друге – недемократичні правління. Зараз люди розуміють, чого хочуть: щоби релігія була відділена від влади і у майбутньому країна стала демократичною, щоби влада переобиралася кожні чотири роки. Гадаю, після перемоги слід скликати Асамблею, яка би написала нову Конституцію для країни, яка буде поважати права людини», – зазначив він.

Курош Сехаті також зауважив, що не всі з тих, хто протестує проти чинного режиму в Ірані, є прихильниками демократичного устрою. Він наголосив, що основна ціль цієї революції – здобути свободу.

«Звичайно, серед протестувальників є і ті, хто підтримує старий лад, але таких меншість. Більшість – за демократичні цінності, за те, щоби у країні були зміни, а не тільки формальна заміна одних облич на інші», – пояснив журналіст.

Нагадаємо, нещодавно у Будапешті, під стінами посольства Ірану, відбулася протестна акція. Українці та іранці спільно виступили проти постачання зброї офіційним Іраном, яку Росія використовує у війні з Україною.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії.

Президент України Володимир Зеленський раніше звинуватив іранський уряд у брехні щодо постачання Росії дронів-камікадзе, якими були атаковані українські міста.