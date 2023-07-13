Легалізація медичного канабісу: хто з «Батьківщини» пішов проти Тимошенко

За легалізацію медичного канабісу проголосувала лише одна нардепка з «Батьківщини»

13 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Як зазначається, «за» проголосувало 268 депутатів, серед яких лише один голос віддала представниця ВО «Батьківщини» – Альона Шкрум. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що «за» легалізацію медичного канабісу проголосували так:

Примітно, що нардепка Шкрум з «Батьківщини» стала єдиною з партії, хто виступив за легалізацію медичного канабісу в Україні.

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Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому. Загалом рослина конопель містить понад 100 різних речовин, які по-різному впливають на організм людини. Але в медицині використовуються лише два типи речовин – канабідіол (КБД) і тетрагідроканабідол (ТГК). Канабідіол не є психотропною речовиною, тоді як ТГК може мати вплив на свідомість залежно від концентрації. Медичний канабіс буває різних видів: такий, що містить виключно КБД, або такий, що містить як КБД, так і ТГК у певних пропорціях. У країнах, де легалізований медичний канабіс, будь-які препарати на основі канабісу відпускаються виключно за рецептом лікаря, але при цьому не мають надвисоких концентрацій ТГК, які впливають на свідомість людини.

Нагадаємо, що лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко пішла проти легалізації медичного канабісу, назвавши його «наркотичною марихуаною». Тимошенко заявила, що уряд, прикриваючись гуманною метою полегшити страждання важкопораненим військовим, хоче перетворити Україну на наркоплантацію в центрі Європи. Ухвалений сьогодні законопроєкт №7457, наголосила політикиня, дозволяє вирощування без обмежень на території України медичної марихуани приватними корпораціями, які займаються наркотичними речовинами, а також виробляти з цієї наркотичної трави препарати без будь-якого особливого контролю.

«Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною!» – обурилася Юлія Тимошенко.

Зазначимо, що 13 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні.