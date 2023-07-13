Головна Країна Політика
search button user button menu button

Легалізація медичного канабісу: хто з «Батьківщини» пішов проти Тимошенко

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Легалізація медичного канабісу: хто з «Батьківщини» пішов проти Тимошенко
Нардепка Альона Шкрум підтримала легалізацію медичного канабісу
фото з відкритих джерел

За легалізацію медичного канабісу проголосувала лише одна нардепка з «Батьківщини»

13 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Як зазначається, «за» проголосувало 268 депутатів, серед яких лише один голос віддала представниця ВО «Батьківщини» – Альона Шкрум. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що «за» легалізацію медичного канабісу проголосували так:

Примітно, що нардепка Шкрум з «Батьківщини» стала єдиною з партії, хто виступив за легалізацію медичного канабісу в Україні. 

Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому.

Загалом рослина конопель містить понад 100 різних речовин, які по-різному впливають на організм людини. Але в медицині використовуються лише два типи речовин – канабідіол (КБД) і тетрагідроканабідол (ТГК). Канабідіол не є психотропною речовиною, тоді як ТГК може мати вплив на свідомість залежно від концентрації.

Медичний канабіс буває різних видів: такий, що містить виключно КБД, або такий, що містить як КБД, так і ТГК у певних пропорціях. У країнах, де легалізований медичний канабіс, будь-які препарати на основі канабісу відпускаються виключно за рецептом лікаря, але при цьому не мають надвисоких концентрацій ТГК, які впливають на свідомість людини.

Нагадаємо, що лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко пішла проти легалізації медичного канабісу, назвавши його «наркотичною марихуаною». Тимошенко заявила, що уряд, прикриваючись гуманною метою полегшити страждання важкопораненим військовим, хоче перетворити Україну на наркоплантацію в центрі Європи. Ухвалений сьогодні законопроєкт №7457, наголосила політикиня, дозволяє вирощування без обмежень на території України медичної марихуани приватними корпораціями, які займаються наркотичними речовинами, а також виробляти з цієї наркотичної трави препарати без будь-якого особливого контролю.

«Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною!» – обурилася Юлія Тимошенко.

Зазначимо, що 13 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні. 

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина легалізація марихуани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для легалізації медичного канабісу нема потреби приймати новий закон. Достатньо внести зміни до двох постанов уряду
Легалізація медичного канабісу чи маріхуани? Давайте розбиратися
1 липня, 09:55
Питання легалізації марихуани стоїть дуже гостро
Що не так з «легалізацією медичного канабісу» в Україні
Сьогодні, 09:13
Через характерну зачіску місцеві називали пам'ятник колгоспниці «Юлею»
Селяни не давали знести радянський пам'ятник, який нагадує Тимошенко (фото)
15 червня, 16:26
4 липня американці відзначають 247-й день народження своєї країни
Україна привітала США з Днем Незалежності (відео)
4 липня, 23:57
В РНБО кажуть, що доступ до ліків на основі канабісу може допомогти зменшити вираженість болю в онкохворих
РНБО просить Раду ухвалити закон про легалізацію в Україні медичного канабісу
Вчора, 17:30
Більшість українців висловилися за те, щоби замінити герб на щиті на тризуб
Мінкульт анонсував зміну герба на «Батьківщині-матері»
Вчора, 15:49
Замість радянського символу на щиті постане герб України
Декомунізація «Батьківщини-мати»: державна інспекція дозволила замінити радянський герб тризубом
Сьогодні, 14:06
Тимошенко: «Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною!»
Тимошенко пішла війною проти «маріхуани, канабісу, анаші» (відео)
Сьогодні, 09:38
Українці розділилися на два табори – ті, хто виступають за легалізацію медичного канабісу, та ті, хто вважає, що так урядовці намагаються перетворити Україну на суцільні поля з коноплі
Медичний канабіс чи звичайна маріхуана? Пост нардепа спровокував скандал
11 липня, 19:17

Політика

В Україні з'явиться єдина публічна база санкцій
В Україні з'явиться єдина публічна база санкцій
Легалізація медичного канабісу: хто з «Батьківщини» пішов проти Тимошенко
Легалізація медичного канабісу: хто з «Батьківщини» пішов проти Тимошенко
Порошенко розгромив результати саміту НАТО у Вільнюсі (відео)
Порошенко розгромив результати саміту НАТО у Вільнюсі (відео)
Відсторонений глава «Київміськбуду» розкрив свій діагноз
Відсторонений глава «Київміськбуду» розкрив свій діагноз
Верховна Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні
Верховна Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні
Кулеба поставив на місце Лаврова, який бідкається через винищувачі для ЗСУ
Кулеба поставив на місце Лаврова, який бідкається через винищувачі для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
5238
Університетам та коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання
4468
На Хмельниччині пролунав вибух
4304
Саміт НАТО. Луценко грубо насварив владу і розхвалив Порошенка. Мережа бунтує
4281
Посол Британії всю ніч просиділа в укритті та зробила висновок про ППО
4077
Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту