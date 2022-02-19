Лідери G7 зберуться, щоб обговорити ситуацію навколо України

Участь у переговорах візьме і американський президент Джо Байден

Очільники держав G7 проведуть віртуальну зустріч у другій половині наступного тижня, під час якої скоординують свої дії у відповідь на російську агресію в Східній Європі. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, пише «Укрінформ».

«Наступного четверга президент США Джо Байден візьме участь у віртуальній зустрічі лідерів країн G7, щоби обговорити розвиток ситуації, пов’язаної з Росією і Україною, а також пріоритетами головування Німеччини в G7 цього року», зазначила представниця Білого дому.

Нагадаємо, G7 або «Група семи» є форматом, який об’єднує Велику Британію, Італію, Канаду, Німеччину, США, Францію, Японію, а також керівництво Європейського Союзу.

«Сімка» проводить зустрічі як на рівні міністрів, так і глав держав та урядів для обговорення питань глобального характеру.

Нагадаємо, президент США заявив, що Путін прийняв рішення атакувати Україну. За даними американського лідера, Росія оточила Україну з боку Білорусі, і на Півдні також. І наступні дні і тижні, вважає Байден, агресор нападе на Київ, де 2,8 млн населення.

Раніше стало відомо, коли зустрінуться Блінкен і Лавров.

Напередодні глава МЗС Німеччини закликала змінити назву ситуації навколо України.

Як відомо, Росія відмовилась від переговорів щодо Донбасу.

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