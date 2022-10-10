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Лідери країн G7 сьогодні проведуть термінову нараду із Зеленським

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лідери країн G7 сьогодні проведуть термінову нараду із Зеленським
фото: Reuters

Нарада пройде в онлайн-форматі у другій половині дня

Глави країн «Великої сімки» (G7) сьогодні, 10 жовтня, проведуть термінову нараду з президентом України Володимиром Зеленським через ракетні удари рашистів по українській території. Про це заявив прессекретар канцлера Німеччини Штеффена Хебештрайта, яку наводить Bild.

За його словами, нарада пройде сьогодні, 10 жовтня, в онлайн-форматі у другій половині дня.

Нагадаємо, Німеччина скликає термінове засідання G7 через масовані обстріли рашистами України сьогодні зранку. Зеленський готує звернення. Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що засідання країн G7 відбудеться у вівторок, 11 жовтня.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Теги: Німеччина Володимир Зеленський прессекретар президент рашисти

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