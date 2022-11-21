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Сума вражає: скільки допомоги США вже передали для України

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Сума вражає: скільки допомоги США вже передали для України
Вашингтон не збирається зупинятися і буде підтримувати Київ стільки, скільки треба
фото з відкритих джерел

Підтримка України – це міжнародне завдання 

Сполучені Штати Америки вже надали Україні допомоги на $20 млрд. Підтримка продовжуватиметься стільки, скільки буде потрібно. Про це сказав голова міноборони США Ллойд Остін на пресконференції в Індонезії.

«Ми надали більше $20 млрд допомоги Україні. І ми продовжимо підтримувати Україну настільки довго, наскільки це буде потрібно», – сказав він. 

Остін зазначив, що підтримка України – це міжнародне завдання. Країні активно допомагають НАТО та інші держави, у тому числі через контактну групу західних країн. Глава Пентагона додав, що українські військові показують успіхи на полі бою. За його словами, завдання партнерів – допомагати Україні, а завдання нашої держави – відвойовувати окуповані території. 

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена просила Конгрес виділити ще $37,7 млрд як екстрену допомогу Україні. Також зазначимо, що 10 листопада Вашингтон виділив $400 млн військової допомоги Україні з акцентом на системи ППО. 

Тим часом адміністрація президента Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України. 

Загалом Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад $23 млрд міжнародної фінансової допомоги. 

Крім того, Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю €55,6 млн. Це буде десятим пакетом обладнання та озброєння, яке Фінляндія передасть для потреб ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення.

Теги: військові Міноборони США

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