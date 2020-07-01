Байден запропонував Трампу з’ясувати на дебатах, хто з них розумніший



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Рейтинг кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена в червні 2020 року становить 50%, а нинішнього американського лідера Дональда Трампа підтримує лише 36% виборців

Я не можу дочекатися можливості порівняти мої когнітивні здібності з когнітивними здібностями людини, проти якого я веду передвиборчу боротьбу, - ексвіце-президент

Кандидат в президенти США від демократів Джозеф Байден запропонував нинішньому главі держави Дональду Трампу з’ясувати під час дебатів, хто з них більш кмітливий.

Про це Байден заявив на зустрічі з журналістами в Уілмінгтоні (штат Делавер) у вівторок, 30 червня.

Так, журналіст телеканалу Fox News запитав ексвіце-президента, чи проходив він перевірку на предмет зниження когнітивних здібностей.

«Я не можу дочекатися можливості порівняти мої когнітивні здібності з когнітивними здібностями людини, проти якого я веду передвиборчу боротьбу», - відповів Байден і додав, що це може статися під час трьох турів дебатів, які відбудуться цієї осені.

Трамп раніше часто негативно висловлювався про свого конкурента на виборах у президенти США.

«Але справа не у віці Байдена (Трампу - 74, Байдену - 77). Я знайомий з людьми, які набагато старші за мене, але працюють, як ніби їм 25 років», - заявив недавно глава держави.

Як приклад він назвав 91-річного засновника мережі магазинів Home Depot Бернарда Маркуса і 86-річного мільярдера Шелдона Аделсона.

Очікується, що дебати кандидатів у президенти від демократів і республіканців пройдуть 29 вересня в Університеті Нотр-Дам в штаті Індіана, 15 жовтня в Університеті штату Мічиган, і 22 жовтня в Університеті Белмонт в штаті Теннессі.

Нагадаємо, що рейтинг кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена в червні 2020 року становить 50%, а нинішнього американського лідера Дональда Трампа підтримує лише 36% виборців. Так, Байден обходить Трампа на 14%.

Нагадаємо, нащодавно кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що якщо Дональд Трамп програє вибори та не захоче визнавати результати, то з Білого дому його виведуть військові.

Як відомо, Байден набрав необхідну кількість голосів для висунення кандидатом в президенти США.

Нагадаємо, на тлі протестів у США рейтинги Байдена підвищилися в порівнянні з Трампом.

Також Трамп заявив, що його рейтинг був би вищим без «російського розслідування».