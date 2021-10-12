Люстрований речник Пшонки виграв суд і отримає від держави мільйон

Суд визнав, що генпрокуратура, яка звільнила позивача за законом про люстрацію, порушила Конституцію.

Офіс генпрокурора не довів, що Юрій Бойченко допомагав експрезиденту Януковичу узурпувати владу

Шостий апеляційний адміністративний суд розпорядився поновити Юрія Бойченка на посаді начальника відділу зв’язків із громадськістю-речника генеральної прокуратури та негайно виплатити йому 15,7 тис. грн зарплати за один місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 6 жовтня.

За матеріалами справи 23 жовтня 2014 року позивач був звільнений, оскільки він майже чотири роки працював на посадах начальника пресслужби та начальника відділу зв'язків із засобами масової інформації генпрокуратури, а тому підпадає під критерії закону про очищення влади (У ті часи генпрокуратуру очолював Віктор Пшонка, який після Революції гідності втік до Росії та досі там переховується – «Главком»). Бойченко з цим не погодився і з листопада 2014 року почав позиватися до суду.

Суд першої інстанції дійшов висновків: видаючи оскаржуваний наказ про звільнення Бойченка, генеральна прокуратура не врахувала основоположних принципів очищення влади, які розроблені міжнародними організаціями. У цьому випадку застосування до позивача положень Закону України «Про очищення влади», є передчасним і не відповідає викладеним стандартам забезпечення прав людини при здійсненні люстраційних процесів.

Апеляційний суд також погодився з цим, наголосивши, що матеріали справи не містять доказів вчинення конкретно позивачем правопорушень, а отже, його вина у сприянні узурпації влади Віктора Януковича жодним чином не встановлена.

«Звільнивши позивача з посади лише з обставин зайняття ним у певний період прокурорських посад, застосувавши до нього міру колективної відповідальності лише за формальними ознаками, відповідач таким чином, порушив норми Конституції України, яка має найвищу юридичну силу та діяв не у спосіб та не з метою, що встановлені законом про очищення влади», – сказано у постанові суду.

Окремо суд виніс рішення про стягнення з офісу генпрокурора на користь позивача 1,17 млн грн у вигляді середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Як повідомляв «Главком», торік Восьмий апеляційний адміністративний суд став на бік люстрованого військового прокурора Західного регіону України Миколи Лисого та фактично залишив без змін рішення суду першої інстанції щодо його поновлення на займаній посаді.

Також апеляція погодилася з судом першої інстанції, що поновлення Миколи Лисого на посаді військового прокурора Західного регіону України, виконується негайно. Також негайне виконання стосується виплати експрокурору 2,4 млн грн середнього заробітку час вимушеного прогулу.