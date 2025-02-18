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Добудова енергоблоків ХАЕС. Енергоатом оголосив тендер на коштовний ремонт крану

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Добудова енергоблоків ХАЕС. Енергоатом оголосив тендер на коштовний ремонт крану
Аукціон з відбору переможця тендера відбудеться 10 березня
фото: Хмельницька АЕС/Facebook

KROLL К-10000 є найвищим краном у державі – 143 м

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 14 лютого оголосила тендер з відновлювального ремонту баштового крану KROLL K-10000 очікуваною вартістю 216,77 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

До кінця листопада 2025 року замовник хоче, щоб потенційний переможець відремонтував підкранову колію, оновив електроустаткування, провів зварювальні роботи тощо. Аукціон з відбору переможця тендера відбудеться 10 березня.

Кран KROLL К-10000 вироблено у Данії 1968 року. Він є найвищим краном у державі (143 м) і нині стоїть між третім і четвертим не добудованими енергоблоками Хмельницької АЕС. У 2021 році ХАЕС інформувала, що вказаний кран мали задіювати для зведення тимчасового перекриття над енергоблоком №3.

Як повідомляв «Главком», торік «Енергоатом» обрав переможця ТОВ «Київський завод ПТО» на ремонт баштового крану KROLL K-10000. Однак у грудні 2024-го тендер було відмінено.

Як відомо, 13 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Хмельницьку атомну електростанцію, де заслухав доповідь щодо процесу будівництва 3-го енергоблока та провів енергетичну нараду.

«Дуже важливо, що є проєкт добудови енергоблоків ХАЕС. Це енергонезалежність, завдяки якій Україна матиме додаткові 2 гігавати електроенергії. Те, що потрібно, щоб не залежати від імпорту в критичні періоди та підтримувати промисловий розвиток України. Сьогодні «атомка», як ви знаєте, – реальна база для того, що в Україні є світло, є електрика, є життя. І це дуже важливо. Це те, що, я вважаю, зберегло в принципі нашу державу, особливо в ці три складні зими», – наголосив очільник держави.

Нагадаємо, 12 лютого 2024 року Верховна Рада дозволила державній компанії «Енергоатом» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки, необхідні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це зазначив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення поголосували 261 депутат з 226 необхідних. Із них 190 – «Слуги народу», «Батьківщини» – 15, ексОПЗЖ «Платформа за життя та мир» – 16, «За майбутнє» – 9, «Довіра» – 14, ексОПЗЖ «Відновлення України» – 12, п'ятеро позафракційних. 

Зеленський тоді так відреагував на рішення Ради. «Звичайно, є голоси, які критикують. Але це ті голоси, яким дешева енергія в Україні просто невигідна – вони свою кишеню або тих, від кого залежать, наповнюють від дорожчої енергії, ніж атомна. Є всі ці цифри. Кожен може побачити та переконатись. Я вдячний депутатам, які зараз підтримали енергетичну незалежність і промисловий розвиток України», – підсумував Зеленський.

Раніше Комітет антикорупційної політики визнав законопроєкт №11146 щодо добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС таким, що містить корупційні ризики.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 мрлд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до 4 років. Два енергоблоки працюватимуть на обладнанні російського виробництва ВВЕР-1000, які стоять і на перших двох блоках ХАЕС. 15 квітня 2024 року «Енергоатом» розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили.

Так, на початку 2025 року народний депутат Володимир В’ятрович заявив, що у Верховній Раді України до другого читання повністю переписали та перейменували законопроєкт №11392 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності», аби внести в нього зміни, що дозволять ухвалити закон про дозвіл парламенту на будівництво енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

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Теги: електроенергія АЕС ProZorro гроші Хмельниччина Верховна Рада війна

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