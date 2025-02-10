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НАБУ порушило кримінальну справу проти «Енергоатома»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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НАБУ порушило кримінальну справу проти «Енергоатома»
Добудова енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції готові на 80% і 25% відповідно
фото з відкритих джерел

Справа стосується будівництва нових атомних енергоблоків

Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження проти «Енергоатома». Відповідна заява надійшла від народних депутатів. Про це повідомив парламентар Ярослав Железняк.

«Ми, група народних депутатів (Железняк/Радіна/Совсун/Хлапук), декілька місяців збирали факти, як керівництво «Енергоатому» витрачало кошти на різні активності, повʼязані з будівництвом блоків. І наші енергетичні корупціонери забули, що парламент не давав такого права», – написав він.

Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження щодо «Енергоатому»
Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження щодо «Енергоатому»
фото: Telegram/Ярослав Железняк

Згідно з витягом, посадовці «Енергоатома» упродовж 2024-2025 рр. «здійснили розтрату» майже пів мільярда гривень на виконання робіт з проєктування та будівництва енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Железняк наголосив, що дії компанії прямо суперечать закону.

«Усі ці факти та дані зібрані й передані до НАБУ. Там достатньо. Тому бажаємо детективам НАБУ вдалого полювання», – додав парламентар.

Нагадаємо, за заявою компанії АТ «Енергоатом» добудова енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) вже готові на 80% і 25% відповідно. Вони є критично важливим кроком для зміцнення енергетичної безпеки України та забезпечення стабільного електропостачання в умовах повоєнного відновлення.

Раніше Зеленський закликав депутатів підтримати добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

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Теги: АЕС Енергоатом депутат Ярослав Железняк НАБУ будівництво корупція в Україні

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