Депутатка пояснила, вигоду добудови ХАЕС

Депутатка також підкреслила, що добудова енергоблоків ХАЕС є стратегічно вигідним рішенням для України

Добудова ХАЕС вирішить проблему енергодефіциту – депутатка Гриб

Добудова третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС є ключовим кроком у забезпеченні енергетичної безпеки України. Про це заявила народна депутатка України Вікторія Гриб.

За її словами, країна вже зараз стикається з дефіцитом електроенергії, а з відновленням економіки споживання тільки зростатиме.

«Я підтримувала цей законопроєкт з самого початку. Тому що як людина, як народний депутат України, який очолює підкомітет з енергетичної безпеки, я дуже добре розумію, що у нас на сьогодні є дефіцит електричної енергії. І це тоді, коли у нас економіка практично не працює. Якщо в нас економіка буде працювати, де ми будемо брати електричну енергію?» – наголосила Гриб.

Депутатка відзначила, що уряд доклав значних зусиль для реалізації цього проєкту, незважаючи на спротив окремих політичних сил.

«Я дуже вдячна президенту і міністру з енергетики за те, що вони все ж таки, незважаючи на той супротив, який, на превеликий жаль ми чомусь мали у Верховній Раді, просували цей проєкт», – зазначила вона.

Депутатка також підкреслила, що добудова енергоблоків ХАЕС є стратегічно вигідним рішенням для України.

«Чому це вигідно? Тому що через 3-4 роки ми вже отримуємо додаткові 2,2 гігавата електричної енергії», – наголосила Гриб.

Раніше економіст Олексій Кущ заявив, що 80% українців підтримують добудову Хмельницької АЕС, бо це необхідно для введення нових енергетичних потужностей в Україні.