Рятувальники досі перебувають на Чорнобильській АЕС: чи є загроза для населення

Ситуацію на ЧАЕС фахівці моніторять за допомогою дронів та тепловізорів

Верхолази та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій перебувають на Чорнобильській електростанції у готовності до виконання робіт у разі потреби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр ДСНС.

Зазначається, що станом на 23 лютого нових осередків тління не виявлено.

«Моніторинг ситуації триває за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС запевняють, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС у межах норми, загрози для населення немає.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 лютого завдали удару по саркофагу на ЧАЕС. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора №4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.